Confenagro pide que el arroz se mantenga protegido frente a las importaciones

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) ratificó que la producción nacional de arroz debe mantenerse protegida frente a las importaciones, debido a su importancia económica, social y estratégica para la alimentación de las familias dominicanas.

Para Confenagro, el cereal no puede ser abordado únicamente como una mercancía, resaltando que es uno de los principales componentes de la alimentación de los dominicanos, representa aproximadamente el 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y sostiene una cadena de valor de la que dependen cerca de 30,000 productores y más de 300,000 empleos directos e indirectos.

La entidad señaló que una apertura indiscriminada colocaría a los productores dominicanos frente a una competencia desigual, debido a las diferencias existentes en escala productiva, en tecnología, en financiamiento, en infraestructura y en apoyo estatal, destacando que entre 2019 y 2020, solo en el Programa de Cobertura de Pérdidas (PCE), los productores estadounidense recibieron 629 millones de dólares.

Durante el período 2003-2007, Estados Unidos concentró el 89 % de la producción arrocera de los países integrantes del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), con un promedio anual de 9.5 millones de toneladas, mientras que el país produjo un promedio de 648,000 toneladas anuales.

"Los subsidios, las ayudas internas y el acceso a tecnología ofrecen a los productores de Estados Unidos ventajas que les permiten comercializar el cereal a precios con los que difícilmente pueden competir los arroceros dominicanos", explicó el gremio.

No se oponen a comercio internacional

Para Confenagro defender el arroz dominicano no significa oponerse al comercio internacional, sino reconocer las asimetrías existentes y garantizar condiciones justas para los productores locales.

La entidad sostuvo que las importaciones deben utilizarse únicamente para complementar eventuales déficits de la oferta nacional y nunca para sustituir la producción local, deprimir los precios pagados a los productores o desalentar las inversiones en el campo.