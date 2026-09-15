Importaciones de arroz se convierten en problema internacional para la RD

La producción de arroz de la República Dominicana entró al debate comercial con los Estados Unidos, luego de que ese país planteara la derogación del decreto 693-24, que establece medidas arancelarias para proteger el cultivo local del cereal, una petición que para los agricultores nacionales obedece a la falta de control en las importaciones del producto en los últimos dos años.

El sector arrocero, aunque confía en que desde el Gobierno se protegerá la producción nacional, señaló que el hecho de que el país esté enfrentando la solicitud estadounidense, radica en las masivas compras del grano que se registraron entre el 2024 y 2025 desde Uruguay y otros estados suramericanos y no desde la nación norteamericana.

Así lo consideró ayer el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marco Rodríguez, quien afirmó que por el mal manejo de las importaciones ingresaron al mercado local el año pasado 220,000 toneladas métricas del cereal.

Valor importado

Los datos oficiales respaldan la denuncia de los arroceros, reflejando que entre 2016 y 2023 la República Dominicana no realizó importaciones desde Uruguay, contrario a los dos años siguientes, en los que la compra del producto desde esa nación sumó 16.4 millones de dólares, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En ese mismo período, las importaciones desde la nación norteamericana sumaron 60.7 millones de dólares.

El pasado viernes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en una publicación en su cuenta de X, consideró importante que se derogue el decreto, como parte de sus consideraciones, para garantizar el acceso del cereal de ese país al mercado local bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

“Cuando salió el decreto Estados Unidos no reclamó porque se entendía que el arroz que faltara (que no fuera suplido por la producción nacional) se le iba a comprar a ellos. Entonces, cuando se ven las estadísticas en Aduanas (de la importación del producto) y lo que ha pasado en el país, es lo que lleva a que Estados Unidos haga una reclamación”, explicó Rodríguez.

¿Qué dice el decreto?

El decreto 693-24, firmado por el presidente Luis Abinader en el 2024, dispone medidas arancelarias específicas para los productos de arroz, con el propósito de regular su entrada al mercado dominicano.

La disposición establece que las diferentes categorías del producto, clasificadas en las partidas arancelarias 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00 tendrán un arancel de 20 % ad valorem dentro del contingente establecido por la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Una vez superado ese contingente, el arancel previsto es de 99 % ad valorem.

El decreto también contempla un tratamiento preferencial para el arroz procedente de Estados Unidos. En su artículo 2 dispone una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz originarias de ese país, que pueden ingresar a la República Dominicana con un arancel de 0 %.

Fuera de esa cuota, el arroz estadounidense queda sujeto al arancel de Nación Más Favorecida, establecido en 99 % ad valorem, según la disposición.

No reclamaron

“Cuando salió el decreto Estados Unidos no reclamó, porque se entendía que el arroz que faltara (que no fuera suplido por la producción nacional) se le iba a comprar a ellos. Entonces, cuando se ven las estadísticas en Aduanas (de la importación del producto) y lo que ha pasado en el país, es lo que lleva a que Estados Unidos haga una reclamación”, explicó Rodríguez.

El titular de Fenarroz sugirió a las autoridades dominicanas negociar con las estadounidenses para que, de acuerdo con la producción local, se les compre el arroz faltante a los agricultores de ese país.

“Deberíamos garantizarle a los Estados Unidos que lo que falte se les compre a ellos. Vamos a decir, el completivo que no pueda suplir la producción nacional”, planteó.

Cuestiona las compras

Iván Tío, productor del cereal, apuntó que el problema fue producto de “una especie de mafia importadora”, que entre 2024 y 2025 importó más de 4.5 millones de quintales desde Uruguay, Brasil, Guyana y Centroamérica, y no desde Estados Unidos.

“En ese momento era un negocio ideal para los importadores, en detrimento del sector productivo nacional. Quizás eso fue el detonante de los reclamos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los arroceros dominicanos estamos más que convencidos de que si el país necesita traer arroz, debe ser única y exclusivamente procedente de Estados Unidos, que es nuestro socio comercial natural”, recalcó Tío.

Sostuvo que la derogación del decreto sería catastrófica para el campo dominicano, “que es el único que lleva todas las de perder y el único que no salió beneficiado de las odiosas importaciones”.

A mediados de la semana pasada, el titular de Relaciones Exteriores (Mirex), Víctor –Ito- Bisonó, comunicó el inicio del diálogo comercial entre ambos países, con el tema arancelario como base. Estados Unidos impuso un arancel de un 12.5 % a las exportaciones dominicanas.

Esperan lo oficial

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, llamó a esperar la posición del Gobierno sobre el tema. “Tenemos que esperar propuestas concretas, evidentemente siempre apoyando a la producción nacional, apoyando mecanismos de compensación y valorando la relación con nuestro principal socio comercial”, declaró.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, consultado sobre el tema, respondió que las conversaciones están siendo lideradas por el Mirex.

Intranquilos, pero confiados El director de la Unión Arrocera Dominicana, Heraldo Suero, aseguró que el sector está confiado en que el presidente de la República, Luis Abinader, cumplirá con su promesa de defender la producción nacional. No obstante, Suero insistió con que la liberación de las importaciones “destruiría por completo el campo dominicano y llevaría a la miseria a prácticamente siete provincias y destruiría un aparato productivo nacional”. “De alguna manera, estamos intranquilos por las fatales consecuencias (que pudiera tener un desmonte arancelario), pero muy confiados, de otra parte, del presidente. Y todas las propuestas y todo el argumento ya quedan en manos del Estado”, puntualizó. En tanto, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, advirtió que más de 33,000 productores de arroz podrían enfrentar dificultades económicas, por el volumen de inventario acumulado y las importaciones del cereal.