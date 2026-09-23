Más de 200 tractores paralizan vía en San Juan en reclamo de que Gobierno pague deuda de RD$500 MM

Más de 200 tractores permanecen estacionados frente a la UASD en San Juan, donde productores en San Juan y Elías Piña mantienen una vigilia para exigir al Gobierno el pago de una deuda. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Más de 200 tractores agrícolas permanecen paralizados frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en San Juan, donde productores agropecuarios de esa provincia y de Elías Piña mantienen una vigilia para exigir al Gobierno el pago de una deuda superior a los 500 millones de pesos, acumulada, según dicen, desde 2021.

La acción ha provocado taponamientos en la vía que comunica San Juan-Santo Domingo, mientras los organizadores de la protesta amenazan con no moverse.

La protesta, iniciada este martes a las 6:00 de la mañana, mantiene las maquinarias estacionadas a lo largo de aproximadamente un kilómetro y medio de la vía, mientras los agricultores advierten que no las retirarán hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Robin Alcántara, presidente de la Red Agropecuaria, denunció que la falta de pago ha llevado a varios productores a perder sus tractores, debido a que las casas comerciales se los han retirado por incumplimiento de sus compromisos económicos.

Explicó que otros agricultores mantienen paralizadas sus labores porque no cuentan con recursos para preparar sus terrenos y continuar la producción.

Presidente prometió en junio solución en diez días

Alcántara recordó que una comisión de productores se reunió el pasado 15 de junio con el presidente Luis Abinader, quien, según afirmó, solicitó un plazo de diez días para resolver la deuda.

Posteriormente, los agricultores sostuvieron un encuentro con el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, quien -según dice- pidió tres semanas para revisar los documentos que sustentan los compromisos económicos.

Sin embargo, el dirigente aseguró que han transcurrido más de tres meses desde esas reuniones sin que los productores hayan recibido un solo centavo.

La deuda reclamada corresponde a trabajos de preparación de terrenos agrícolas, venta de semillas de habichuelas al Ministerio de Agricultura y compensaciones pendientes por la producción de cebolla.

En la protesta participan la Red Agropecuaria, la Asociación de Productores del Valle de San Juan y organizaciones de propietarios de tractores y maquinarias agrícolas de San Juan y Elías Piña.

Los manifestantes reiteraron que mantendrán la vigilia de manera pacífica hasta que el Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República ofrezcan una solución a sus reclamos.