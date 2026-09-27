Campo Joven entrega casi RD$3 millones a jóvenes productores de Hato Mayor

La iniciativa procura facilitar el acceso a capital, capacitación y asistencia técnica ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

El Ministerio de la Juventud y el Banco Agrícola entregaron cerca de 3 millones de pesos en financiamientos a tasa cero a jóvenes productores de Hato Mayor, como parte de la nueva etapa del programa Campo Joven.

La iniciativa procura facilitar el acceso a capital, capacitación y asistencia técnica para que jóvenes puedan desarrollar proyectos agropecuarios, generar empleos y encontrar en el campo una alternativa de emprendimiento.

Conforme con una nota de prensa, durante el acto, el viceministro de Emprendimiento, Fernando Lagares, destacó que esta jornada marca el inicio de una serie de entregas y afirmó que el programa apuesta al relevo generacional y a la modernización de la producción agrícola.

"Hablar de relevo generacional en el campo es hablar de seguridad alimentaria", sostuvo Lagares, al señalar que es necesario crear condiciones para que los jóvenes permanezcan en las comunidades rurales, inviertan e innoven.

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El funcionario explicó que Campo Joven busca ir más allá del financiamiento, incorporando formación, tecnología y acompañamiento para que los beneficiarios puedan convertir sus proyectos en negocios agrícolas sostenibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-27-at-53706-pm1-064d8e1d.jpeg Fernando Lagares,viceministro de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD)

Lagares también llamó a cambiar la percepción del campo entre las nuevas generaciones. "El campo no puede ser visto por nuestra juventud como sinónimo de atraso. Hoy puede significar tecnología, innovación, emprendimiento, generación de riqueza y oportunidades", expresó.

La actividad contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, representantes del Banco Agrícola y jóvenes beneficiarios del programa.