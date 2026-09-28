Central Romana, primer ingenio azucarero del país en obtener certificación en seguridad privada

Central Romana Corporation, Ltd. se convirtió en el primer ingenio azucarero de la República Dominicana en obtener la certificación internacional ISO 18788:2015, estándar que establece requisitos para la gestión de operaciones de seguridad privada bajo principios de responsabilidad, conducta ética y respeto a los derechos humanos.

La certificación fue otorgada por la firma auditora MSS Global, luego de un proceso de auditoría y evaluación de las operaciones del departamento de Guardacampestre de la empresa.

De acuerdo con la compañía, este reconocimiento coloca a Central Romana entre las pocas empresas del sector azucarero de la región del Caribe y Latinoamérica que cuentan con esta certificación.

Uno de los componentes centrales de la norma es el respeto y la promoción de los derechos humanos, un compromiso que alcanza al personal, clientes, proveedores, comunidades y demás partes vinculadas con las operaciones de seguridad de la empresa.

"Esta certificación forma parte del compromiso asumido por nuestra empresa y todos sus empleados, de continuar elevando la calidad de los procesos operativos que desarrollamos", afirmó Leo Matos García, vicepresidente ejecutivo de Central Romana.

Alcance de la certificación

El alcance de la certificación incluye la gestión, provisión y supervisión de las operaciones de seguridad física, además de los procesos de logística, seguridad electrónica y monitoreo, acreditación y controles de acceso.

También contempla la coordinación de los equipos de respuesta ante emergencias e incidentes relacionados con la seguridad dentro de las propiedades de Central Romana.

La implementación del estándar toma como referencia instrumentos y principios internacionales aplicables al sector, entre ellos el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA), el Documento de Montreux y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de la legislación nacional vigente.

Matos García destacó el trabajo del personal del departamento de seguridad y señaló que su dedicación permitió alcanzar la aprobación de la normativa.

Mediante una nota de prensa, la empresa indicó que la certificación se suma a otros estándares con los que cuenta Central Romana y que contribuirá al fortalecimiento de sus procesos internos mediante prácticas orientadas a una gestión estructurada y consistente de las operaciones de seguridad.

Esta es la segunda certificación ISO 18788:2015 gestionada dentro del grupo empresarial Central Romana . La primera correspondió a Guardianes Costasur , cuyo Departamento de Seguridad en Casa de Campo fue pionero en recibir esta certificación para servicios de seguridad física en República Dominicana.