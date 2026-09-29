Productores encabezarán II Foro Porcino 2026 en Moca para debatir desafíos del sector

Productores, técnicos y especialistas nacionales e internacionales participarán este miércoles en el II Foro Porcino 2026, con el objetivo de analizar los principales desafíos sanitarios y productivos que enfrenta la porcicultura dominicana.

El encuentro está pautado para las 2:30 de la tarde en el municipio de Moca, provincia Espaillat, donde también se abordarán temas relacionados con la bioseguridad, la productividad y los avances en el control de la peste porcina africana (PPA).

La agenda académica comenzará a las 3:00 de la tarde con la conferencia "Resiliencia sanitaria: cómo sostener productividad, eficiencia y rentabilidad en un escenario sanitario cambiante", a cargo de la doctora Juliana Calveyra, de Brasil.

A las 4:00 de la tarde se desarrollará la conferencia "De la ciencia al desempeño: la nueva generación de soluciones para la producción porcina". Una hora después, el doctor Carlos Piñeiro, de España, abordará el tema "PPA: España, República Dominicana y el nuevo mapa sanitario mundial".

Otro de los puntos centrales será la conferencia "Ante la nueva realidad sanitaria, ¿cómo podemos continuar produciendo cerdos en República Dominicana?", programada para las 6:00 de la tarde. El espacio buscará analizar alternativas para sostener la producción frente al actual escenario sanitario.

La jornada contará con el respaldo de Instituciones Pecuarias Dominicanas (IPD), Ceva y Sanut, empresas vinculadas al desarrollo de la producción pecuaria que auspician este espacio de intercambio técnico, orientado a fortalecer la porcicultura nacional.

Impacto de la PPA

De acuerdo con una nota de prensa, el II Foro Porcino 2026 procura convertirse en un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre bioseguridad, eficiencia y nuevas herramientas destinadas a fortalecer una actividad que continúa enfrentando el desafío de controlar la PPA y, al mismo tiempo, recuperar su capacidad productiva.

La actividad se desarrolla en momentos en que la peste porcina africana (PPA) continúa marcando la agenda sanitaria del sector. La enfermedad reapareció en República Dominicana en julio de 2021, constituyéndose entonces en la primera detección en el hemisferio occidental en más de cuatro décadas.

Desde 2023, el Gobierno dominicano, con apoyo de la FAO y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), desarrolla un programa dirigido a fortalecer la bioseguridad, la vigilancia epidemiológica y el control de la enfermedad.

Datos oficiales indican que entre enero y septiembre de 2025, la producción de ganado porcino registró una contracción interanual de 28.1 %, atribuida al rebrote de la PPA en distintas localidades, que obligó al sacrificio de animales y al cierre temporal de granjas afectadas.

Acciones en 2026

La información refiere que, para este año, los esfuerzos se concentran en reducir los riesgos de propagación y elevar los niveles de bioseguridad . La FAO informó en abril que 637 granjas, representativas de más del 80 % de la producción nacional, estaban inscritas en el Programa Nacional de Bioseguridad Porcina.

También indica que, aunque la enfermedad no representa un riesgo para la salud humana, su elevada mortalidad entre los cerdos puede provocar importantes pérdidas productivas y económicas.

El sector porcino dominicano genera más de 50,000 empleos y aporta cerca del 70 % del consumo nacional de carne de cerdo, según la FAO.