El Gobierno tiene deudas pendientes desde 2021 con productores agrícolas de San Juan

Productores agropecuarios y propietarios de maquinarias de San Juan y Elías Piña, sostienen reunión con el Gobierno. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Productores agropecuarios y propietarios de maquinarias de San Juan y Elías Piña acordaron otorgar un plazo de 15 días al Gobierno para avanzar en la solución de una deuda de unos RD$550 millones, tras una reunión con una comisión gubernamental encabezada por Modesto Guzmán, director general de Desarrollo de la Comunidad.

Como parte del acuerdo, el Gobierno se comprometió al pago de RD$95 millones de los RD$550 millones que, según los productores, mantiene pendientes con el sector agropecuario. Ese primer desembolso corresponde a trabajos de preparación de terrenos agrícolas adeudados desde 2021.

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Acuerdo alcanzado

El acuerdo permitió poner fin, de manera provisional, a una jornada de lucha que cumplió este martes ocho días de protestas, durante los cuales los productores mantuvieron tractores y otras maquinarias agrícolas en las vías para exigir el cumplimiento de los compromisos económicos pendientes.

Como parte del entendimiento alcanzado durante la reunión nocturna, los productores se comprometieron a retirar totalmente las maquinarias agrícolas de las vías públicas y conceder al Gobierno un compás de espera de 15 días para avanzar en el cumplimiento de lo acordado.

El diálogo se produjo luego de una jornada de tensión registrada durante la tarde y noche del martes 29 de septiembre, cuando la protesta provocó dificultades en el tránsito por la carretera Sánchez, afectando la circulación en ambas direcciones entre San Juan de la Maguana y Azua de Compostela.

Detalles de la deuda

RD$95 millones de una deuda de RD$550 millones

Los RD$95 millones acordados forman parte de los aproximadamente RD$550 millones que los productores aseguran les adeuda el Gobierno por diferentes compromisos asumidos con el sector agropecuario.

Los RD$95 millones corresponden específicamente a trabajos de preparación de terrenos que se arrastran desde 2021 en la Regional Agropecuaria.

Los productores aseguran que fueron preparadas alrededor de 150,000 tareas de terrenos con dos pasos de maquinarias, trabajos destinados a facilitar las labores agrícolas en la zona.

La última parte de esos trabajos fue realizada en 2023 para la siembra de habichuelas, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por representantes del sector.

También existen compromisos pendientes relacionados con la compra de semillas de habichuelas correspondientes a los años 2024 y 2025, así como pagos reclamados por productores de cebolla.

Las organizaciones que mantienen los reclamos incluyen la Red Agropecuaria de San Juan, la Asociación de Productores del Valle de San Juan, organizaciones de propietarios de maquinarias agropecuarias de San Juan y la Asociación de Operadores y Dueños de Tractores de Elías Piña, entre otras entidades del sector agrícola.

Intervención gubernamental

En la jornada de diálogo participaron autoridades civiles, policiales y judiciales con el propósito de buscar una salida al conflicto y restablecer la normalidad en San Juan.

La comisión estuvo encabezada por Modesto Guzmán, director general de Desarrollo de la Comunidad, y contó con la participación del general Juan Pablo Ferreira Veras, director de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional; el procurador fiscal Adolfo Féliz, y la gobernadora civil y provincial de San Juan, Ana María Castillo Mateo.

La gobernadora había realizado previamente un llamado público a mantener la calma y la paciencia ante la situación generada por las manifestaciones. Posteriormente resaltó los resultados del encuentro sostenido durante la noche con los representantes del sector agropecuario.

Por parte de los trabajadores del campo, el diálogo estuvo encabezado por dirigentes y representantes de los productores y propietarios de maquinarias agrícolas.

Detenciones durante las protestas

Dirigentes permanecieron detenidos ocho horas

La negociación se produjo después de una jornada marcada por la detención de los principales dirigentes agropecuarios que encabezaban las protestas en San Juan.

Los productores identificaron a los detenidos como Robín Alcántara, David García Peña, José Alberto Báez, Félix Jiménez, Ramón Ferreras y Marcelo.

Los dirigentes fueron arrestados alrededor de las 3:00 de la tarde y permanecieron detenidos hasta aproximadamente las 11:00 de la noche, período durante el cual continuaron las tensiones derivadas de las manifestaciones.

La protesta había escalado durante la tarde con la colocación de maquinarias agrícolas en las vías, situación que afectó considerablemente el tránsito y generó la intervención de las autoridades.

Tras las conversaciones y el acuerdo alcanzado con la comisión gubernamental, los productores aceptaron abrir un compás de espera de 15 días, período durante el cual esperan que las autoridades cumplan con el pago acordado y avancen en una salida para los demás compromisos económicos pendientes.

Con el retiro de los tractores y demás maquinarias de las vías queda suspendida, por el momento, la protesta que se prolongó durante ocho días y que había generado dificultades en el tránsito entre San Juan y Azua.

Los productores esperan que durante los próximos 15 días el Gobierno avance en el cumplimiento del acuerdo, cuyo primer compromiso contempla el pago de RD$95 millones de los aproximadamente RD$550 millones reclamados.

El cumplimiento de esos compromisos será determinante para evitar que los productores retomen las manifestaciones y vuelvan a colocar sus maquinarias agrícolas en las vías