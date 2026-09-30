Altos costos y competencia importada ponen al borde de la quiebra a porcicultores de Tamboril

Más de 300 pequeños porcicultores de Tamboril, en Santiago, aseguran que los elevados costos de producción y la competencia de la carne de cerdo importada han reducido sus márgenes de operación y colocado sus negocios al borde de la quiebra.

Los productores hicieron un llamado al Gobierno para que adopte medidas que les permitan mantener sus granjas en funcionamiento y evitar el cierre de pequeñas unidades dedicadas a la crianza de cerdos.

Dificultades por importaciones

Osiris Antonio Hilario González atribuyó parte de las dificultades a la entrada de carne de cerdo importada, con la que, según explicó, los productores locales no pueden competir debido a los costos que implica mantener la producción en el país.

Indicó que en Tamboril y zonas aledañas se producen alrededor de 50 mil cerdos al año, una actividad que, además de beneficiar a los productores, genera empleos y dinamiza otros sectores vinculados con la comercialización y procesamiento de la carne.

Carlos Eliseo Henríquez, quien tiene cerca de 30 años dedicado a la crianza porcina, explicó que algunos productores tienen animales listos para la venta, pero enfrentan dificultades para colocarlos en el mercado.

Dijo que en ocasiones los compradores y propietarios de mataderos les comunican que no pueden recibir los animales porque no tienen salida para la carne, lo que incrementa las pérdidas de los pequeños productores.

Reclamos y propuestas Ante esta situación, los porcicultores plantean revisar las importaciones de carne de cerdo y establecer medidas que permitan a los productores nacionales recuperar participación en el mercado. A las dificultades de comercialización se suma, según denunciaron, el limitado acceso al financiamiento formal.Explicaron que algunos productores se ven obligados a recurrir a préstamos informales con elevados intereses para mantener sus operaciones.

Impacto en productores jóvenes

Wilver Céspedes señaló que muchos de los porcicultores son jóvenes que han invertido sus recursos y asumido compromisos financieros para mantener granjas con entre 20 y 60 cerdas madres.

"Se nos está haciendo bien difícil. Se podría ir a la quiebra el sector si no tenemos esa ayuda pronto", advirtió.

Además del financiamiento, los productores reclaman medidas que contribuyan a reducir el impacto de los costos de producción, mejorar la comercialización y crear condiciones que les permitan competir en el mercado con la carne importada.

Los porcicultores de Tamboril advirtieron que la situación amenaza una actividad económica de la que dependen cientos de familias y trabajadores de la comunidad, por lo que consideran urgente la intervención de las autoridades antes de que más pequeñas granjas se vean obligadas a cerrar.