El sector arrocero está a la espera de que el Gobierno defina las nuevas reglas que regularán las importaciones del cereal, luego de la eliminación del régimen arancelario que establecía medidas para proteger la producción nacional y en medio de las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, afirmó este martes que el sector confía en que el presidente Luis Abinader y las autoridades establecerán mecanismos que permitan preservar la producción arrocera nacional.

"Como hasta el día de hoy, Adofa confía en el presidente de la República y sus autoridades para la defensa, preservación y salvaguarda de la producción arrocera nacional", expresó Suero.

La posición del sector se produce después de que el Poder Ejecutivo derogara el decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para regular las importaciones de arroz.

Suero explicó, mediante una nota de prensa, que República Dominicana se encuentra en un proceso de negociación de un acuerdo recíproco con Estados Unidos, en un escenario comercial en el que el arroz se encuentra entre los productos que podrían verse afectados por las nuevas condiciones de acceso al mercado.

De acuerdo con el dirigente, República Dominicana y otros 59 países enfrentan actualmente un arancel de 12.5 %, mientras que otras naciones tienen una tasa de 10 %.

¿Qué pasará con el arroz dominicano?

Suero señaló que aún desconocen qué mecanismo sustituirá las disposiciones que regulaban las importaciones de arroz y bajo cuáles condiciones podrá ingresar el producto procedente de otros mercados.

No obstante, adelantó que el sector espera que las condiciones que se establezcan para el arroz sean similares a las contempladas en el esquema anterior, aunque reconoció que existen aspectos que podrían ser mejorados y aclarados.

En ese sentido, expresó su confianza en que el "arroz continuará llegando a la mesa de los dominicanos como un producto de primera necesidad cultivado en territorio nacional".

Suero destacó que la producción arrocera se desarrolla en más de 21 provincias, involucra a más de 30,000 productores y sostiene un amplio aparato productivo que, según afirmó, contribuye a las economías locales del país.