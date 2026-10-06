Confenagro pide a Abinader decir qué medidas aplicará para proteger la producción de arroz
La entidad propuso convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación del decreto
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtió este martes que la derogación del Decreto 693-24 representa un golpe para la producción nacional de arroz y pidió al Gobierno explicar qué medidas adoptará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
- Mediante una nota de prensa, la entidad recordó que el decreto establecía que sus medidas permanecerían vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomendara lo contrario, sustentado en un nuevo informe de su Secretaría Técnica.
La confederación solicitó aclarar si la derogación estuvo precedida por dicha recomendación y pidió hacer públicos los documentos que sirvieron de fundamento para la decisión.
Asimismo, señaló que el sector arrocero agrupa a unos 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Propuestas para el sector
La organización recordó que las diferencias en escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal entre República Dominicana y Estados Unidos requieren medidas que garanticen condiciones de competencia equitativas.
En ese sentido, propuso convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación y acordar acciones que permitan preservar la producción local y establecer reglas claras para las próximas cosechas.
Además, planteó que, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, es necesario ejecutar un programa de transformación del sector arrocero con metas, presupuesto y plazos verificables.
Medidas oficiales
Según Confenagro, ese esfuerzo debe incluir mecanización, sistemas de riego eficientes, asistencia técnica, acceso oportuno al crédito y fortalecimiento de la comercialización, con especial atención a los pequeños y medianos productores.
El presidente Luis Abinader derogó el decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, mediante el cual se establecieron medidas arancelarias para regular la importación de arroz y proteger la producción nacional ante las condiciones comerciales previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
- La medida está contenida en el decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el Poder Ejecutivo, cuyo primer artículo dispone dejar sin efecto la normativa de diciembre de 2024.