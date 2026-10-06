Poder Ejecutivo elimina protección al arroz tras planteamiento de Estados Unidos

Un productor en una finca de arroz. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader derogó el decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, mediante el cual se establecieron medidas arancelarias para regular la importación de arroz y proteger la producción nacional ante las condiciones comerciales previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La medida está contenida en el decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el Poder Ejecutivo, cuyo primer artículo dispone dejar sin efecto la normativa de diciembre de 2024.

El decreto 693-24 establecía un arancel de 20 % ad valorem para determinadas categorías de arroz dentro del continente registrado por la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para las importaciones fuera de ese cupo contemplaba una tasa de 99 %.

La disposición también reservaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz originario de Estados Unidos, que podían ingresar al país con un arancel de 0 %. Superada esa cantidad, el cereal estadounidense quedaba sujeto al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), equivalente al 99 %.

Conversaciones comerciales con EE. UU.

La derogación ocurre en medio de las conversaciones comerciales entre la República Dominicana y Estados Unidos sobre las condiciones de acceso de productos agrícolas estadounidenses al mercado local.

El 11 de septiembre, dos días después de la fecha del decreto dominicano, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó públicamente la importancia de eliminar el decreto 693-24, al considerar que República Dominicana debía cumplir con los compromisos de acceso al mercado establecidos en el DR-Cafta para el arroz estadounidense.

El tema fue abordado durante una reunión virtual entre representantes estadounidenses y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor "Ito" Bisonó.

En el encuentro también se discutieron el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y el interés de negociar un acuerdo de comercio recíproco.

El decreto 693-24 había sido adoptado cuando el calendario de desgravación del DR-Cafta contemplaba la eliminación de los aranceles al arroz estadounidense a partir de enero de 2025.

Su derogación elimina ese régimen arancelario específico en momentos en que el arroz mantiene un peso relevante para la producción y la seguridad alimentaria dominicanas.

Consumo en RD

Según datos presentados por la consultora DASA, los dominicanos consumen alrededor de 65 kilos de arroz por habitante al año. En 2024, el país produjo unas 680,000 toneladas y la producción local cubrió aproximadamente el 96 % del consumo.

DASA ha citado como referencia otros mercados que mantienen mecanismos especiales de protección para el cereal. Corea del Sur conserva contingentes y elevados aranceles fuera de cuota, mientras Japón produce cerca del 99 % del arroz que consume. Panamá, por su parte, declaró el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional.

El decreto 635-26 ordena comunicar la derogación a los ministerios de Hacienda y Economía, Agricultura e Industria, Comercio y Mipymes; a la Dirección General de Aduanas y al Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), entre otras instituciones, para su conocimiento y ejecución.

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