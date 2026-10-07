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La ADIE capacita a periodistas sobre el uso de datos en cobertura del sector eléctrico

La jornada abordó temas como la estructura y funcionamiento del SENI, la tarifa eléctrica, la evolución de la matriz de generación, entre otros

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    La ADIE capacita a periodistas sobre el uso de datos en cobertura del sector eléctrico
    Ejecutivos de la ADIE, la SIE, el OC y participantes del taller. (CEDIDA POR LA ADIE)

    La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) realizó el taller para periodistas "Del dato a la noticia: cómo interpretar el sistema eléctrico dominicano", con el propósito de ofrecerles herramientas para interpretar datos e información técnica y utilizarlos en la cobertura del sector.

    Durante la jornada se abordaron temas como la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la evolución de la matriz de generación, el comportamiento de la oferta y la demanda, la planificación del sistema, la estructura de la tarifa eléctrica y la lectura de los principales informes técnicos del sector.

    El taller fue facilitado por actores clave del sector, incluyendo representantes del Organismo Coordinador, la Superintendencia de Electricidad (SIE), la ADIE y Mediáticos. 

    • El vicepresidente ejecutivo de la ADIE, Manuel Cabral, presentó los avances registrados en materia de generación y destacó la importancia de una planificación que permita responder al crecimiento de la demanda, la incorporación de nuevas centrales y la expansión de las energías renovables.

    De su lado, Amaury Vásquez, gerente técnico de la ADIE, explicó las funciones de los principales actores del sector, el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y la relación entre la generación, la transmisión y la distribución de electricidad.

    Diferencias tarifaria

    Dalvin Castillo, director de Fiscalización del Mercado Eléctrico Mayorista de la SIE, explicó las diferencias entre la tarifa técnica, la tarifa de referencia y la tarifa aplicada al usuario.

    También detalló cómo funciona el subsidio eléctrico y aclaró que este no reduce el costo real de producir y suministrar electricidad, sino la proporción que paga directamente el usuario.

    Manuel López San Pablo, gerente general del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, mostró a los participantes cómo consultar e interpretar los informes del organismo para identificar datos sobre demanda, generación, disponibilidad de las centrales, costos marginales y operación del sistema.

    El periodista Víctor Bautista, socio director de Mediáticos Consultores en Comunicación, compartió herramientas para convertir información técnica en historias comprensibles y relevantes, verificar los datos antes de publicar y ampliar las fuentes utilizadas en la cobertura del sector eléctrico.

    La actividad forma parte de los esfuerzos de la ADIE por facilitar a los periodistas el acceso y la comprensión de información técnica del sector, contribuyendo a una cobertura basada en datos que permita explicar con mayor claridad el funcionamiento, los avances y los desafíos del sistema eléctrico dominicano.

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