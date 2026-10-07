Agricultura asegura que eliminación de los aranceles del arroz no afectará a los productores

Dos hombres trabajan en una finca de arroz en República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que la derogación del Decreto 635-26, relacionado con el régimen arancelario del arroz no significa que el Gobierno abandone a los productores nacionales ni que haya renunciado a proteger el sector arrocero.

En ese sentido, el funcionario afirmó que el presidente Luis Abinader mantienen su compromiso con la producción nacional de arroz mediante medidas orientadas a fortalecer la productividad y competitividad del sector, entre ellas la mecanización, la planificación y la asistencia técnica.

"Como ministro de Agricultura, y como una persona que conoce profundamente la realidad del campo, puedo decir con claridad que este Gobierno no va a dejar solos a los productores arroceros. El arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, sostiene miles de empleos y forma parte esencial de la economía rural dominicana", expresó Espaillat a través de un comunicado de prensa.

El funcionario explicó que la decisión sobre el régimen arancelario responde a una visión de Estado que toma en cuenta los compromisos comerciales asumidos por el país, pero sostuvo que esto no implica renunciar a la defensa de la producción nacional.

En ese sentido, indicó que la medida podría permitir al Gobierno trabajar en mejores condiciones para una eventual renegociación, sobre una base que calificó de más sólida, técnica y conveniente para los intereses de República Dominicana.

"La defensa del productor no se limita a un arancel. La verdadera protección está en garantizar financiamiento oportuno, mecanización, reducción de costos, asistencia técnica, planificación de siembra, comercialización ordenada y rentabilidad para quienes producen", manifestó el ministro.

Avances en el agro

Uno de los objetivos del Ministerio de Agricultura es continuar con las acciones para modernizar el sector agropecuario. En el marco de esa estrategia, la institución lanzó en San Juan el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria (Pronamec), una iniciativa que busca reducir los costos de producción, elevar la productividad y fortalecer la competitividad de los productores.

Espaillat Bencosme señaló que la entidad trabaja para extender el Pronamec a las demás demarcaciones establecidas y convertirlo en una herramienta de apoyo para los productores y de transformación del modelo productivo agropecuario.

El ministro aseguró que Agricultura continuará trabajando junto a los productores arroceros mediante programas de apoyo, acompañamiento técnico y modernización del sector, con el objetivo de preservar la estabilidad, la productividad y la seguridad alimentaria nacional.

"Quienes quieran presentar esta decisión como una derrota o como abandono al sector arrocero se equivocan. El Gobierno ha demostrado que está del lado del productor nacional, y lo seguirá demostrando con hechos, no solo con discursos", concluyó.