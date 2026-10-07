Fenarroz respalda negociaciones con EE. UU. y pide proteger la producción nacional de arroz

Un comerciante mientras echa arroz en un saco. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) manifestó este miércoles su respaldo al Gobierno dominicano ante la nueva etapa de negociaciones con Estados Unidos y pidió que el proceso preserve la protección de la producción nacional del cereal.

La organización expresó su apoyo al presidente Luis Abinader y a su equipo de Gobierno en una nota de prensa, en medio de la incertidumbre que, según afirmó, ha generado en el sector arrocero la derogación del decreto 693-24.

Fenarroz manifestó su confianza en que las negociaciones tendrán entre sus prioridades la defensa de los intereses nacionales y de la producción local, al señalar que el arroz no solo representa una actividad agrícola, sino que tiene incidencia en la seguridad alimentaria, el empleo y la economía de numerosas comunidades.

Según la federación, la producción arrocera sostiene a miles de familias y tiene presencia en 96 municipios distribuidos en 21 provincias del país.

Impacto en la producción

Fenarroz sostuvo que, desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), los productores dominicanos han realizado inversiones en infraestructura, mecanización, tecnología e investigación.

Estas inversiones, indicó, han permitido aumentar la productividad y calidad del cereal, desarrollar variedades adaptadas a las preferencias de los consumidores dominicanos y mantener precios accesibles.

Sin embargo, la organización consideró que las negociaciones deben tomar en cuenta las diferencias entre las condiciones bajo las cuales producen los agricultores dominicanos y sus pares estadounidenses.

Señaló que los productores de Estados Unidos cuentan con mayores escalas de producción, capacidades financieras, infraestructura y mecanismos de apoyo, condiciones que, a juicio de la entidad, deben ser consideradas al momento de establecer las reglas que impactarán al sector.

Consecuencias de las importaciones

La federación destacó, además, que alrededor de la producción de arroz existe una cadena económica integrada por productores, trabajadores, transportistas, comerciantes, agroindustrias, proveedores de insumos y técnicos.

En ese sentido, advirtió que un eventual debilitamiento de la producción arrocera podría repercutir en otras actividades agropecuarias.

Fenarroz planteó que una posible migración de terrenos actualmente dedicados al arroz hacia otros cultivos podría provocar escenarios de sobreproducción, reducción de precios y desequilibrios en otras áreas de la agricultura nacional.

Sobre las importaciones

La organización también sostuvo que una mayor dependencia de las importaciones de arroz no necesariamente se traduciría en menores precios para los consumidores.

Fenarroz consideró que la seguridad alimentaria no debe evaluarse únicamente a partir del precio de los alimentos, sino también tomando en cuenta la capacidad del país para producir bienes considerados esenciales para el consumo de su población.