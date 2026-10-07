El Gobierno asegura protegerá a los productores de arroz y descarta alzas en precios

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este miércoles que el Gobierno protegerá y apoyará al sector arrocero tras la derogación del decreto que establecía medidas arancelarias para la importación de arroz, y descartó que la decisión provoque un aumento de los precios.

Tras sostener una reunión en la Cámara de Diputados, Paliza afirmó que los productores y los consumidores no tienen por qué preocuparse ya a que el Gobierno hará "todo cuanto esté a su alcance para cuidar, ayudar, impulsar y estimular" al sector arrocero.

"No tienen por qué preocuparse, porque el Gobierno dominicano estará ahí para fortalecerlos, para estimularlos, para apoyarlos", declaró al ser cuestionado sobre las medidas que podría adoptar el Poder Ejecutivo tras la derogación.

Ante la pregunta de si se adoptarían medidas para proteger al sector, Paliza no detalló una medida específica, pero reiteró que el Gobierno estará presente para fortalecer, estimular y apoyar a los productores.

El funcionario también rechazó que la eliminación de las medidas arancelarias provoque el aumento del precio del arroz en el mercado dominicano.

"No existe hoy porque todo lo que se produce en República Dominicana, todo lo que se consume en República Dominicana es producido aquí", respondió Paliza al ser cuestionado sobre un posible incremento del precio.

Además, el ministro defendió la capacidad actual del sector arrocero dominicano, al señalar que se trata de un sector "fuerte y "competitivo" que aumentó sus capacidades productivas y su eficiencia, y que actualmente abastece casi todo el mercado local.

"Tenemos hoy un sector mucho más fuerte que en el pasado", sostuvo.

Una nueva conversación con Estados Unidos

Paliza explicó que la derogación de la medida no significa que el tema comercial con el arroz y Estados Unidos haya quedado cerrado.

Según dijo, el Gobierno busca sentarse con Estados Unidos para comenzar una nueva conversación sobre las relaciones arancelarias y las condiciones en las que ambos países realizan sus intercambios comerciales.

"Vamos a sentarnos a conversar desde cero, vamos a comenzar de nuevo a hablar sobre nuestras vinculaciones arancelarias y nuestras formas en las que negociamos", afirmó.

Añadió que se trata del inicio de una conversación con los principales socios comerciales del país y recordó que las condiciones actuales están vinculadas al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), firmado hace más de 20 años.

En ese sentido, señaló que el proceso debe ser visto como un asunto que debe "ocuparnos más que preocuparnos", al repetir que el Gobierno mantendrá su respaldo al sector.

La preocupación de los productores Las declaraciones del ministro se producen luego de que la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtiera sobre los efectos que podría tener la derogación del Decreto 693-24 y pidiera al Gobierno explicar qué medidas adoptará para proteger la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria. El Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, establecía un arancel de 20 % para determinadas categorías de arroz. La medida fue dejada sin efecto mediante el Decreto 635-26, emitido por el Poder Ejecutivo el 9 de septiembre de 2026.