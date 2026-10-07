Tras la derogación del decreto 693-24, mediante el cual se establecieron medidas arancelarias para regular la importación de arroz y proteger la producción nacional, varios senadores plantearon la necesidad de legislar en favor del sector arrocero.

El senador Franklin Romero, de la provincia Duarte, manifestó durante su turno de ponencia, que propondrá una iniciativa de ley para proteger a los productores de arroz.

Aunque no especificó en detalle los aspectos que contemplará la legislación, adelantó que la propuesta respaldará los derechos de quienes trabajan en ese sector.

“No podemos depender de un decreto. La iniciativa contemplará la sostenibilidad y dará garantía sobre la producción de arroz”, dijo.

El senador exhortó a sus colegas de otras provincias a pronunciarse al respecto y unir esfuerzos en favor de los productores.

Asimismo, el senador Ramón Rogelio Genao respaldó las declaraciones de Romero y afirmó que el arroz constituye una parte fundamental de la alimentación de los dominicanos.

“Se producen en República Dominicana 14.8 millones de quintales de arroz. El orgullo de las familias populares y en los campos es comer arroz bueno dominicano”, expresó.

Genao sostuvo que la derogación del decreto plantea grandes retos, por lo que solicitó al Gobierno presentar un paquete de medidas que permita salvaguardar al sector.

“Tenemos que implementar la ley de ordenamiento territorial para evitar que terrenos agrícolas vayan a otro uso y nos debiliten. Además, hacer políticas nacionalistas que promuevan el arroz dominicano”, señaló.

De igual manera, el senador Santiago Zorrilla sostuvo que el presidente Luis Abinader ha enfrentado crisis anteriores y citó la pandemia de COVID-19 como ejemplo.

“Vimos los hoteles cerrados en una ocasión. Estoy seguro de que existe la estrategia del presidente para paliar la situación y que los productores de arroz puedan seguir produciendo. Tenemos que legislar basados en proteger a los hombres y mujeres que viven de esa producción”, manifestó.

Zorrilla resaltó que su provincia, El Seibo, es una de las mayores productoras de arroz.

De su lado, el senador Antonio Marte manifestó su preocupación por la situación de los productores.

“Lo que van a pasar los productores en este país no va a ser cosa fácil. Primero tienen que juntarse con ellos y buscar una solución, porque no podemos hacer que desaparezcan. De las 32 provincias productoras de arroz, somos 23”, expresó.

El legislador también resaltó la necesidad de respaldar a los productores.

Los senadores coincidieron en legislar en favor del sector arrocero y establecer mejores políticas para garantizar su sostenibilidad.

Sobre el decreto

La medida está contenida en el decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el Poder Ejecutivo, cuyo primer artículo dispone la derogación del decreto emitido en diciembre de 2024.

El decreto 693-24 había establecido un arancel de 20 % ad valorem para determinadas categorías de arroz dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para las importaciones fuera de ese contingente se contemplaba un arancel de 99 %.

Tras la derogación del decreto, varios sectores se han pronunciado al respecto, entre ellos la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).