El arroz estadounidense compite con respaldo del presupuesto

El arroz que Estados Unidos vende al exterior compite con una red de ayudas federales que protege a sus productores frente a caídas de precios, pérdidas económicas y dificultades de comercialización. Ese respaldo resulta relevante para la República Dominicana, donde la apertura a las importaciones plantea interrogantes sobre las condiciones de competencia entre ambos sectores arroceros.

Una medida reciente permite dimensionar ese apoyo. El programa Farmer Bridge Assistance, aprobado en febrero de 2026 para cultivos sembrados en 2025, estableció una ayuda extraordinaria de 132.89 dólares por acre de arroz, equivalentes a unos 328 dólares por hectárea. Fue la mayor tasa por superficie entre los cultivos incluidos, por encima del algodón, el maíz, el trigo y la soya.

La distinción importa porque una transferencia pública puede sostener la continuidad de una explotación aunque sus ventas no alcancen para cubrir los costos. Al comparar precios internacionales, observar únicamente cuánto cuesta el producto deja fuera una parte de las condiciones económicas en que se produjo. El respaldo estatal forma parte de esa comparación.

Para calcular el pago arrocero, las autoridades utilizaron un rendimiento de 75.06 quintales estadounidenses por acre y un precio previsto de 11.60 dólares por quintal. Cada quintal estadounidense equivale a cien libras. El ingreso estimado por ventas resultó de 870.70 dólares por acre, frente a costos de producción de 1,307.68 dólares.

250

Millones de dólares habilitó el Departamento de Agricultura para productores de arroz en 2023.

La diferencia fue una pérdida estimada de 436.98 dólares por acre. La ayuda de 132.89 dólares cubre el 30.4 % de esa pérdida y equivale al 15.3 % del ingreso previsto por ventas o al 10.2 % del costo calculado. Estas proporciones corresponden al modelo oficial, no necesariamente a las cuentas particulares de cada finca.

Aún hay más

Tampoco representan el subsidio total recibido por los arroceros estadounidenses. Para determinarlo sería necesario sumar los beneficios de los programas aplicables a un mismo período, considerar sus condiciones de acceso y evitar mezclar ayudas correspondientes a cosechas distintas.

Además de las transferencias extraordinarias, Estados Unidos mantiene mecanismos permanentes de protección. Entre ellos figura Price Loss Coverage, conocido como PLC, que genera compensaciones cuando el precio aplicable de un cultivo cae por debajo de su referencia efectiva.

La legislación aprobada en 2025 elevó el precio legal de referencia del arroz de 14 a 16.90 dólares por cien libras, un incremento del 20.7 %. El cambio se aplica desde la cosecha de 2025 y refuerza la protección frente a precios bajos.

No se trata, sin embargo, de una garantía de compra de toda la cosecha a ese precio. Los pagos del PLC se calculan multiplicando la diferencia de precios por un rendimiento reconocido y por el 85 % de la superficie histórica elegible. Por tanto, dependen de registros y requisitos específicos.

El programa Agriculture Risk Coverage, o ARC, ofrece otra modalidad de respaldo ante disminuciones de ingresos. También existen préstamos federales de comercialización que permiten utilizar la cosecha como garantía y, bajo determinadas condiciones de mercado, obtener beneficios mediante su devolución a una tasa inferior. Los apoyos excepcionales tampoco comenzaron en 2026. En 2023, el Departamento de Agricultura habilitó hasta 250 millones de dólares exclusivamente para productores de arroz, tomando como base las superficies sembradas o impedidas de sembrar en 2022, para afrontar costos elevados.

Para la República Dominicana, estos mecanismos aportan un elemento concreto al debate comercial: el precio del arroz importado procede de un sector respaldado por recursos públicos. Eso no demuestra por sí solo ventas por debajo del costo ni una infracción comercial. Sí obliga a evaluar la competencia considerando las ayudas, además de productividad, escala, transporte y calidad. Una comparación rigurosa debe incorporar las diferencias entre los apoyos disponibles para los productores de ambos países y su incidencia en los precios.