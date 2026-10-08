Creciente demanda de proteína animal consolida el uso de la soya en industrias alimenticias

El Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC, por sus siglas en inglés) comunicó que la creciente demanda de proteína animal está llevando a la industria avícola, a la porcícola y la acuícola a fortalecer el uso de materias primas que combinen nutrición, productividad y sostenibilidad.

El gremio sostuvo que, en ese contexto, la soya se ha consolidado como uno de los principales insumos para la alimentación de pollos, cerdos y pescados, respaldada por avances ambientales que durante las últimas cuatro décadas han permitido mejorar hasta en un 60 % el aprovechamiento del agua, la tierra y la energía.

"Detrás de una pechuga de pollo, una porción de cerdo o un filete de pescado existe un ingrediente fundamental para la cadena alimentaria que pocas veces llega al consumidor final: la soya, que se considera como un insumo estratégico para las industrias avícola, porcícola y acuícola de República Dominicana, al combinar valor nutricional, eficiencia productiva y estándares ambientales verificables", resaltó la USSEC mediante nota de prensa.

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Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica de USSEC, indicó que las empresas de alimentación balanceada en pollos, cerdos y acuicultura eligen la soya estadounidense porque reduce la huella ambiental de su cadena de suministro y mejora la nutrición de sus productos.

Detalló que en la avicultura la soya puede representar hasta el 30 % de inclusión en las dietas para aves y en la porcicultura, a través de la inclusión de harina de soya, puede alcanzar hasta un 35 %. En la acuicultura los derivados de soya son utilizados en dietas para peces por su aporte nutricional.

"Lo anterior equivale a proteína animal de mejor calidad para las personas, con una cadena de producción más eficiente y sostenible", destacó Bustamante.

Metas de sostenibilidad

Como parte de su compromiso, el sector de la soya estadounidense estableció nuevas metas para 2030, entre ellas, reducir en 10 % el impacto del uso del suelo, disminuir en 25 % la erosión de la tierra, mejorar en 10 % la eficiencia energética y reducir en 5 % las emisiones de gases.

Estas metas buscan fortalecer una producción capaz de responder a la creciente demanda mundial de proteína animal, manteniendo estándares de sostenibilidad y trazabilidad, señaló la entidad.

Acerca de USSEC

El Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos sirve de puente entre la producción nacional y la demanda internacional de soya sostenible y de alta calidad.