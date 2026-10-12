Abinader afirma que derogación del decreto sobre el arroz no debilita negociaciones con EE. UU.

Presidente Luis Abinader en su intervención en la FAO, en Roma. ( TOMADA DE LA TRANSMISIÓN OFICIAL. )

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la derogación del Decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz, no coloca a República Dominicana en una posición de vulnerabilidad frente a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Durante una intervención por videollamada en el programa El show del Mediodía, el mandatario explicó que el país mantiene la facultad de regular la entrada de productos agrícolas mediante disposiciones fitosanitarias y zoosanitarias, independientemente de la eliminación del decreto.

"No, no la hace (una situación de) vulnerabilidad Ivonne, porque primero todavía la República Dominicana tiene la potestad de permitir la importación o no por los recursos fito y zoosanitarios", respondió Abinader a una pregunta de la periodista Ivonne Ferreras.

Los dominicanos prefieren su arroz

El jefe de Estado, quien se encuentra en Roma, Italia, participando en actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sostuvo que otro factor favorable para los productores nacionales es la preferencia de los consumidores dominicanos por el arroz cultivado en el país.

"El arroz preferido por los dominicanos es el producido en República Dominicana. Incluso el arroz norteamericano tiene que ligarse para poder venderse en nuestro país", afirmó.

Abinader consideró que la discusión sobre la eliminación de las medidas arancelarias responde principalmente a aspectos formales del tratado comercial y aseguró que el Gobierno continuará defendiendo los intereses del sector arrocero.

"O sea, que este es un tema ya, más bien, de formalidad del tratado y ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a defender el arroz para tener un precio justo en la República Dominicana y también para proteger los productores y la seguridad alimentaria en nuestro país", expresó.

Las negociaciones apenas comienzan

Al referirse a las conversaciones comerciales entre ambos países, el mandatario explicó que las negociaciones apenas comienzan y que una de las condiciones acordadas fue iniciar las discusiones desde cero.

En ese sentido, señaló que República Dominicana también busca la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre sus productos, conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

"Yo quiero cero tarifa porque ese es el Acuerdo de Libre Comercio", manifestó el presidente.

Asimismo, reiteró que el arroz constituye un producto estratégico para la economía dominicana, debido a la cantidad de familias y comunidades que dependen de su producción.

Agregó que su administración ha respaldado al sector durante los últimos años y que mantendrá esa posición en las negociaciones con Estados Unidos.

Abinader insistió en que el Gobierno defenderá la producción nacional y procurará garantizar precios justos para los consumidores, sin comprometer la seguridad alimentaria del país.

¿Qué establecía el decreto?

El Decreto 693-24, firmado por Abinader en 2024, establecía un arancel de un 20 % para las importaciones de arroz dentro del contingente fijado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de un 99 % para las cantidades que superaran ese límite.

También contemplaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos, que podían ingresar al país libres de aranceles, mientras que las importaciones fuera de esa cuota estaban sujetas a un gravamen del 99 %.

La derogación de esta disposición se produce en el contexto de las discusiones sobre el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano bajo el DR-Cafta.