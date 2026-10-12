Ministro de Agricultura niega que Danilo Medina pidiera a EE. UU. aplazar la apertura del arroz

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, negó que el expresidente Danilo Medina solicitara a Estados Unidos una dispensa para posponer hasta 2035 la entrada plena del libre comercio del arroz, en el marco del tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Espaillat respondió así a las declaraciones que dio el exmandatario ayer domingo sobre el acuerdo comercial y la derogación del decreto 693-24, al sostener que no existe constancia de que durante el gobierno pasado se gestionara formalmente una dispensa con ese propósito.

El funcionario afirmó que, durante ese período, solicitó en varias ocasiones una reunión con Medina, cuando presidía la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y se desempeñaba como asesor honorífico del entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez.

Según dijo, el encuentro tenía como objetivo analizar la situación del sector arrocero y los riesgos derivados del calendario de desgravación del DR-Cafta, pero nunca se concretó.

El ministro sostuvo que, de haberse realizado una gestión formal ante Estados Unidos, lo esperado habría sido que los productores, las federaciones y las autoridades del sector conocieran sus fundamentos, alcance y resultados. También afirmó que la visita de un alto funcionario estadounidense al país en 2019 no fue comunicada al liderazgo arrocero en los términos que ahora se plantean.

Defensa del decreto 693-24

Espaillat rechazó que el decreto 693-24 fuera una medida populista o improvisada y argumentó que su fundamento estaba relacionado con el artículo 21.2 del DR-Cafta, que contempla disposiciones sobre la protección de intereses esenciales de seguridad.

Afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader interpretó la seguridad alimentaria como un interés esencial de seguridad nacional, dentro del cual el arroz ocupa un lugar estratégico por su importancia en la alimentación, la economía rural y la estabilidad social.

El funcionario sostuvo que la defensa de la producción arrocera involucra a productores, empleos rurales, factorías, financiamiento y comunidades que dependen de esa actividad.

Nueva etapa para el sector

Sobre la derogación del decreto, el ministro aseguró que esta no representa el abandono de los productores nacionales, sino el inicio de una etapa de trabajo con mayor planificación, acompañamiento técnico, mecanización y fin