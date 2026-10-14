Confenagro llama a fortalecer el crédito para los productores agropecuarios

Confenagro realizó el conversatorio "El crédito en el sector agropecuario: retos y oportunidades", como parte de sus Diálogos Agropecuarios. ( CEDIDA POR CONFENAGRO )

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) llamó a fortalecer el financiamiento al campo dominicano, al considerar que el acceso al crédito es fundamental para impulsar la producción, mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad de los pequeños productores.

El presidente de la entidad, Wilfredo Cabrera, afirmó que sacar adelante un proyecto agropecuario resulta cuesta arriba para muchos productores cuando no cuentan con el respaldo financiero necesario, especialmente aquellos que disponen de menos recursos.

"El crédito es uno de los temas que más le preocupa a los productores", expresó Cabrera durante el conversatorio "El crédito en el sector agropecuario: retos y oportunidades", organizado por Confenagro como parte de sus Diálogos Agropecuarios.

En el encuentro, representantes del sector financiero y especialistas analizaron las dificultades que enfrenta el campo para acceder a préstamos y plantearon medidas para ampliar las oportunidades de financiamiento.

Crédito no llega a todos los productores

Durante la actividad, el economista agrícola Winston Marte presentó datos según los cuales en 2025 se prestaron 132,415 millones de pesos al sector agropecuario, pero esos recursos solo llegaron al 16.6 % de los productores, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos.

Marte, quien presentó un estudio sobre el crédito agropecuario realizado junto con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), sostuvo que esta brecha evidencia la necesidad de ampliar el acceso al financiamiento y desarrollar instrumentos que respondan a las características de cada actividad productiva.

Entre sus recomendaciones figuran diseñar préstamos ajustados a los ciclos de producción, fortalecer los seguros agropecuarios y promover el cooperativismo con una visión empresarial.

El especialista señaló, además, que la volatilidad de los precios de los insumos y las materias primas representa un desafío para los productores, al incidir en sus costos y en la rentabilidad de sus operaciones.

Proponen más apoyo financiero y técnico

El subdirector del Banco Agrícola, Eddy Montás, informó que la cartera de crédito de esa institución se aproxima a los 60,000 millones de pesos y que sus recursos benefician a productores, asociaciones, cooperativas y empresas.

Montás consideró necesario continuar impulsando la tecnificación del campo, facilitar la titulación de terrenos para que puedan utilizarse como garantía crediticia y ampliar el acompañamiento técnico a los productores.

También destacó la importancia de fortalecer los seguros agropecuarios como complemento del financiamiento, con el propósito de ofrecer mayor respaldo ante los riesgos propios de la actividad agrícola.

Otro de los desafíos señalados durante el conversatorio fue el relevo generacional. Montás planteó que el campo debe ofrecer oportunidades económicas capaces de atraer a los jóvenes y favorecer una mayor participación de las mujeres en la producción.

En ese sentido, resaltó la iniciativa Mujer Rural, que cuenta con un fondo ampliado de 250 millones de pesos dirigido a las mujeres campesinas.

El encuentro concluyó con un intercambio de preguntas y propuestas entre los expositores y productores de distintas partes del país. En la actividad también participó el vicepresidente de Confenagro y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Eric Rivero.