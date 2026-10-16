Gobierno promete medidas, pero productores siguen preocupados por presión del arroz estadounidense

Representantes del Gobierno dominicano participan en la presentación de un plan de apoyo al sector arrocero, en el Salón Verde del Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La creciente presión para facilitar la entrada del arroz estadounidense al mercado dominicano ha colocado al Gobierno ante la disyuntiva de cumplir los compromisos comerciales asumidos en el DR-Cafta y proteger a los productores nacionales, que temen perder competitividad frente a las importaciones.

Este viernes, las autoridades han prometido implementar una serie de medidas para fortalecer la producción local, pero la ausencia de un plan concreto, con recursos definidos y fechas de ejecución, mantiene la preocupación entre los arroceros dominicanos.

Entre las principales iniciativas se mencionan la creación de un fondo especial de financiamiento, el fortalecimiento de los programas de apoyo a la producción y mejoras en la infraestructura agrícola. Sin embargo, todavía no se ha precisado cuánto dinero se destinará a estas medidas ni cuándo comenzarán a ejecutarse.

La información fue ofrecida en una rueda de prensa en el Salón Verde del Palacio Nacional, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista y otros funcionarios.

La situación se produce en un contexto de presiones de los productores arroceros estadounidenses, que buscan eliminar los permisos de importación exigidos para introducir su producto en República Dominicana, un mecanismo que consideran una barrera para acceder al mercado local.

Un fondo sin recursos todavía

Entre las principales medidas anunciadas figura l a creación de un fondo especializado para mejorar la productividad rentabilidad y sostenibilidad del sector arrocero, con énfasis en los pequeños y medianos productores . Sin embargo, el Gobierno reconoció que todavía no dispone de una cifra definitiva para financiar esta iniciativa.

El ministro Andrés Bautista explicó que cuando el presidente Luis Abinader retorne al país, se podrá asignar un monto luego de reunirse con su equipo económico. La respuesta obedece a que los recursos de ese programa no están contemplados en el presupuesto y será necesario realizar ajustes para disponer de ellos.

"En este momento no podemos dar esa respuesta porque hay que dar tiempo para hacer los ajustes, porque ese dinero no está en el presupuesto; entonces hay que hacer ajustes para poder entonces dedicarlo", indicó.

Las autoridades calificaron la situación del sector como un asunto de interés nacional, lo que, a su juicio, justifica la asignación de recursos extraordinarios.

Arroceros se van "vacíos"

La rueda de prensa del Gobierno no llenó las expectativas de los representantes del sector arroz, quienes aseguraron que el anuncio los deja "vacíos", frente a uno de los productos de mayor demanda a nivel nacional.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Marco Rodríguez, expresó su preocupación por las medidas anunciadas por el Gobierno para proteger la producción nacional frente a la apertura comercial contemplada en el DR-Cafta, al considerar que no ofrecen soluciones concretas para garantizar la competitividad de los arroceros dominicanos ante las importaciones procedentes de Estados Unidos.

"Nosotros nos vamos al campo hoy sin ninguna solución a lo que hemos denunciado como producción nacional arrocera", manifestó Rodríguez, tras el anuncio del Poder Ejecutivo.

Explicó que el riesgo del libre mercado de Estados Unidos implica una competencia desleal que afectará la industria nacional y los más de 30,000 productores y 300,000 empleados que dependen del sector. Aseguró que también perjudicará "la garantía que ha brindado el arroz en la en la seguridad alimentaria en el país".

Para Reina Ortiz, miembro del Consejo Nacional de Parceleros y de la Asociación de la Reforma Agraria, la situación es grave y requiere una respuesta efectiva de los representantes del Estado dominicano.

Ya nosotros no aguantamos más y ese tratado de libre comercio no es fácil de desmontar. Entonces, no somos niños ni somos indios para que nos estén vendiendo sueños. Necesitamos simplemente soluciones", manifestó.

Entre las principales necesidades de los productores, resaltó el fortalecimiento del seguro ante desastres y el financiamiento para proyectos de mecanización.

El presidente de ese gremio, Santos Paulino, también afirmó que los productores esperan saber qué dirección tomarán las autoridades frente a un problema de vital importancia para la seguridad alimentaria.

Otras medidas

La agenda inicial del Gobierno contempla ampliar el financiamiento a tasas preferenciales mediante el Banco Agrícola y fortalecer el seguro agropecuario para aumentar la protección de los productores frente a posibles pérdidas.

También incluye la ampliación del programa de certificación de semillas, el desarrollo de nuevas variedades de arroz y el fortalecimiento de la investigación agrícola, con el objetivo de elevar los rendimientos y reducir los costos de producción.

En materia de infraestructura, las autoridades prometieron mejorar los canales de riego y los sistemas de drenaje, ejecutar un programa nacional de nivelación de terrenos y ampliar la construcción y el mantenimiento de caminos en las zonas arroceras.

Asimismo, anunciaron que el cultivo del arroz tendrá prioridad dentro del Programa Nacional para la Mecanización de la Producción Agrícola.

Otra de las iniciativas contempla revisar las condiciones de comercialización del cereal, particularmente los mecanismos de pesaje, la tara y los porcentajes de humedad utilizados en las transacciones, además de incorporar programas de compra directa del Gobierno para proteger los ingresos de los pequeños y medianos productores.

El programa también prevé fortalecer la pignoración exclusivamente para el arroz de producción nacional, como mecanismo de apoyo a la comercialización.

Aunque estas medidas apuntan a mejorar la competitividad del sector, todavía queda por establecer su calendario de implementación, el presupuesto correspondiente y los resultados que las autoridades esperan alcanzar.

Nuevas negociaciones

La decisión del Gobierno de derogar el decreto 693-24 constituye uno de los elementos centrales de esta controversia. Según explicaron las autoridades, la medida responde al interés de crear las condiciones necesarias para iniciar un nuevo diálogo con Estados Unidos, principal socio comercial de República Dominicana.

El Gobierno adelantó que el arroz será uno de los temas principales de una agenda más amplia de conversaciones sobre las medidas que afectan el intercambio comercial entre ambos países.

No obstante, el panorama de negociación presenta dificultades. Las autoridades recordaron que, en 2021, República Dominicana intentó promover conversaciones de alto nivel para revisar la desgravación arancelaria del arroz contemplada en el DR-Cafta, pero Estados Unidos rechazó la posibilidad de renegociar el acuerdo.

Además, señalaron que el tratado involucra a varios países, por lo que cualquier modificación de sus disposiciones requiere el consentimiento de las partes y no puede realizarse unilateralmente.

Esta limitación coloca al país ante un desafío: buscar mecanismos de protección para un producto considerado esencial para la seguridad alimentaria sin incumplir los compromisos comerciales internacionales.

Aumento en la producción

Durante la presentación, el Gobierno defendió los avances registrados en la producción nacional y destacó que el país ha logrado mantener su autosuficiencia en el abastecimiento de arroz.

De acuerdo con las cifras oficiales expuestas, la producción pasó de 9.2 millones de quintales en 2005 a 14.7 millones en 2025, impulsada por la investigación, el desarrollo de variedades de mayor rendimiento y los programas de apoyo estatal.

Bautista también resaltó que el rendimiento promedio alcanzó 5.28 toneladas por hectárea en 2024, según un informe elaborado por la Oficina del Agregado Agrícola de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

Leer más Arroceros esperan nuevas reglas tras derogación de aranceles al arroz