Cacao dominicano amplía su oferta de productos y busca aumentar su capacidad de producción

Una persona sostiene una mazorca de cacao. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Empresas dominicanas dedicadas a la transformación del cacao han incorporado al mercado chocolates con diferentes concentraciones, bebidas y otros productos derivados, mientras representantes del sector plantean ampliar el financiamiento para aumentar la producción y acceder a nuevos mercados.

Sésar Rodríguez, director del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), explicó que durante aproximadamente los últimos 15 años se han desarrollado iniciativas para procesar el cacao nacional y comercializar productos terminados, además de exportar la materia prima.

"Ya se empieza a exportar el cacao producido en una tableta de chocolate", expresó Rodríguez durante la sexta edición del Festival del Chocolate Dominicano, celebrada este fin de semana en Ágora Santiago Center.

El festival reúne cerca de 20 empresas que presentan chocolates artesanales, barras con distintas concentraciones de cacao, bebidas y otras elaboraciones.

Rodríguez señaló que algunas de estas empresas han recibido reconocimientos internacionales por sus productos.

Entre las propuestas figuran chocolates con leche y sin leche, presentaciones con 70 % de cacao, bebidas calientes y vinos tropicales elaborados a partir de frutas.

Financiamiento para aumentar la producción

Rodríguez sostuvo que una mayor transformación del cacao en el país permitiría ampliar la comercialización de productos terminados.

"Si transformamos ese cacao, parte de ese cacao que exportamos, y lo convertimos en tableta de chocolate, los beneficios podrían ser mucho mayores", manifestó.

El director del CAD indicó que las microempresas necesitan recursos para invertir en equipos, ampliar sus instalaciones y aumentar la producción.

"Se requiere apoyo de inversión para que puedan escalar y tener empresas más grandes y alcanzar otros mercados", señaló.

También planteó que las entidades financieras, incluido el Banco Agrícola, dispongan de alternativas de crédito dirigidas a los fabricantes de productos derivados del cacao, además de las destinadas a los productores agrícolas.

Víctor Sued, director regional norte del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se refirió al respaldo a los emprendedores que procesan materias primas y elaboran productos terminados.

"Lo que es el cacao dominicano no solamente vender la materia prima, sino desarrollar el producto terminado", expresó Sued durante la actividad.

Impacto en comunidades productoras

Entre las empresas participantes figura una fábrica de Altamira, Puerto Plata, representada por Elizabeth Silverio Parra, encargada del área de ventas.

Silverio explicó que la empresa elabora chocolates con diferentes concentraciones de cacao, incluidos productos de 70 %, chocolate con leche, sin leche y chocolate caliente. También produce vinos tropicales a base de frutas.

"Con la producción del cacao hemos podido salir adelante y ayudar a familias", afirmó al referirse a la actividad económica que desarrolla la empresa en esa localidad.

Rodríguez también destacó que el cultivo del cacao puede contribuir a la conservación de la biodiversidad, el agua y la fertilidad del suelo, especialmente cuando se desarrolla bajo sistemas agroforestales.

Exportaciones de cacao

Las exportaciones dominicanas de cacao en grano alcanzaron US$668.9 millones en 2025, frente a US$431.7 millones en 2024, para un incremento de 54.9 %, según cifras de comercio exterior difundidas por ProDominicana.

El volumen exportado fue de 77,058.7 toneladas métricas durante 2025, de acuerdo con el Boletín de Estadísticas Agropecuarias de enero a diciembre de ese año, elaborado con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El Banco Central, en su informe de enero a diciembre de 2025, registró por separado las exportaciones de cacao en grano y sus manufacturas.

Para el grano reportó US$339 millones bajo el régimen nacional y US$323.1 millones en zonas francas.

En las manufacturas de cacao contabilizó US$9.3 millones en exportaciones nacionales y US$36.1 millones en zonas francas.

Las cifras corresponden a clasificaciones estadísticas diferentes, por lo que los valores no deben interpretarse como una única serie homogénea.

Rodríguez estimó que el país cuenta con entre 35,000 y 40,000 productores de cacao.

Entre las zonas productoras mencionó la provincia Duarte, Puerto Plata, la cordillera Septentrional, Monte Plata y áreas del este dominicano.