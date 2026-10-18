Arroceros respaldan derogación del decreto 693-24 y esperan renegociación del DR-CAFTA

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio, junto a los diferentes presentantes del sector arroceros del país. ( CEDIDA POR AGRICULTURA )

Representantes del sector arrocero respaldaron la derogación del decreto 693-24, relacionado con el tratamiento arancelario del arroz bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), tras la derogación del decreto 693-24.

La posición fue adoptada tras una reunión de tres horas celebrada en La Vega, encabezada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, con la participación de productores, molineros, parceleros y representantes de empresas de fertilizantes.

Durante el encuentro, Espaillat aseguró que los controles para la entrada de arroz al país se mantendrán bajo las disposiciones legales vigentes, mientras se define el curso de las negociaciones planteadas por el presidente Luis Abinader.

Las autoridades y los representantes del sector acordaron mantenerse en sesión permanente para dar seguimiento al tema.

"Al sector arrocero le transmitimos un mensaje de tranquilidad y confianza. El presidente Luis Abinader ha expresado su compromiso con la producción nacional, y desde el Ministerio de Agricultura asumimos la responsabilidad de traducir ese respaldo en diálogo, seguimiento y acciones concretas", afirmó el ministro.

Productores piden garantías

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ), Marcos Rodríguez, señaló que los productores necesitan garantías para enfrentar los desafíos del sector y manifestó su confianza en el compromiso asumido por el Gobierno.

"Tenemos desafíos, pero también oportunidades. El presidente Luis Abinader lo ha planteado y confiamos en sus palabras. Los productores lo que necesitamos es garantía, y eso es justamente lo que nos está dando el ministro por instrucciones del presidente", expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), Mandy Pimentel, consideró que la derogación del decreto abre una oportunidad para procurar mejores condiciones para la producción y la industria arrocera.

En tanto, el exministro de Agricultura Amílcar Romero, quien participó en representación del sector de fertilizantes, valoró la disposición de los distintos actores para continuar el diálogo.

En el encuentro también participaron representantes de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (APRANO), productores de la reforma agraria y otras organizaciones vinculadas a la cadena arrocera.