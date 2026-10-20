Las cifras detrás del aumento de las importaciones de arroz en 2024 que cuestiona Leonel

De los 4.7 millones de quintales de arroz, solo 1,468,770 quintales se compraron directamente a los Estados Unidos, correspondientes a un 33.46 % de su valor FOB. ( MAGNIFIC )

El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, atribuyó recientemente a las importaciones de arroz autorizadas en el 2024 la razón por la que al Gobierno dominicano se le ha dificultado renegociar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Fernández alegó que estas compras beneficiaron "intereses electorales" y motivaron a una negativa estadounidense. Pero, ¿importó realmente el país los 6 millones de quintales que señala?

Los datos oficiales señalan que sí hubo un aumento extraordinario frente a las compras habituales de arroz dentro y fuera del tratado, que promediaron poco más del medio millón de quintales entre el 2005 y el 2023. Sin embargo, las importaciones del cereal alcanzaron unos 4.7 millones de quintales, unos 1.3 millones menos que lo afirmado por el presidente de la Fuerza del Pueblo.

Dichas importaciones se aprobaron a través de un memorando firmado, en aquel momento, entre el Ministerio de Agricultura y la Asociación Dominicana de Factorías (Adofa), mediante el cual se autorizó la importación de 100,000 toneladas adicionales de arroz blanco a otras 50,000 ya aprobadas libres de aranceles, alrededor de 3,305,000 quintales.

De esto, se estimaba que el 80 % de las asignaciones irían a las industrias y el 20 % a los comerciantes.

Aún así, al país habrían terminando ingresando 213,000 toneladas –63,000 más que las 150,000 toneladas suscritas en ese momento–, de acuerdo a la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) que, en ese momento, advirtió que estas compras extraordinarias de arroz estarían "generando daño" al mercado local.

De los 4.7 millones de quintales de arroz, solo 1,468,770 quintales se compraron directamente a los Estados Unidos, correspondientes a un 33.46 % de su valor FOB.

El resto, más de dos terceras partes del arroz importado, provino de países como Brasil (848,500.6 quintales), Guyana (862,539.2), Tailandia (892,829.1) y Uruguay (305,451.9 quintales), entre otras naciones. Esto muestra que, como expresó Fernández, la cantidad de arroz importado de otros países superó los volúmenes tradicionalmente atribuidos a los Estados Unidos.

Normalización

En 2025, las compras retornaron a niveles más cercanos a los anteriores al aumento, con 668,009 quintales, según Agricultura.

En el primer semestre del 2026, las importaciones de arroz habrían alcanzado 14,915,161 kilogramos (el equivalente a 328,823 quintales) conforme datos más recientes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), lo que muestra una tendencia de importaciones de cereal que podría ser similar a la del año pasado.

¿Qué fue lo que cambió?

Ahora que la salvaguarda frente a las importaciones de arroz libres de aranceles impuesta mediante el decreto 693-24 ha sido derogada, las autoridades dominicanas y estadounidenses han iniciado conversaciones para un acuerdo comercial recíproco, en el que se podrían esperar nuevas decisiones sobre el arroz.

Fernández considera que el Gobierno dominicano perdió la "autoridad moral" de negociar debido a las compras extraordinarias realizadas en el 2024.

Ante esta posible relación, el director ejecutivo de Adofa, Heraldo Suero, rechazó la hipótesis de Fernández y sostuvo que esto no ha sido comunicado al sector en los diálogos en los que Adofa ha participado.

"Pero además no puede decirlo; no tiene calidad técnica ni moral", afirmó Suero, quien sostuvo que las importaciones extraordinarias en el 2024 se debieron a un incremento mayor del consumo aparente que llevó a los importadores a solicitar los montos de importación que para entonces aprobaron.

Vinculó el aumento de esa demanda en particular con una mayor actividad turística, la población haitiana y la preferencia por un alimento que, según afirmó, había mantenido sus precios relativamente estables frente a otros productos. Aunque indicó que el consumo mensual posteriormente disminuyó, sostuvo que permanecía por encima de los niveles de años anteriores en el 2024.

Señaló que Estados Unidos tradicionalmente ha representado el destino desde el cual procede el 92 % del cereal que se importa al país, y que por eso fue el gigante norteamericano la primera opción de abastecimiento, pero que no pudo suplir esas cantidades en el momento requerido.

Suero explicó que el bajo nivel del río Misisipi dificultó el embarque de las barcazas que transportaban el arroz destinado a la República Dominicana. Agregó que los proveedores estadounidenses condicionaban nuevos despachos de 10,000 toneladas a la salida de los anteriores, sin garantizar los tiempos que necesitaba el mercado dominicano.

"Un producto de seguridad esencial, como el arroz, tu no puedes esperar a ver si se puede (importar o no). Había que traerlo de cualquier lado; la realidad es que ellos no podían suplir ni en las cantidades, ni en los momentos en los que se necesitaban", defendió.

Sin embargo, la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) mantiene una postura distinta. Su presidente, Marcos Rodríguez, recordó que el gremio habría alertado de que las exportaciones desde otros países podían incidir sobre el diálogo con Estados Unidos.

"Hubo un mal manejo", se limitó a decir Rodríguez, quien evitó abundar en el tema debido a que considera que referirse a ello, bajo las circunstancias actuales, es equivalente a "politizarlo".

"La posición de Fenarroz en esa reunión (con el ministro de Agricultura el pasado domingo) es que hay que ponernos de acuerdo productores, industria y el Gobierno, e invitar al comercio a las próximas reuniones para ver si hay una propuesta país que pueda salvar al sector", señaló.

Agregó que el Ministerio de Agricultura tomó nota de las principales preocupaciones de los productores para, a partir de ella, anunciar cuáles serán las próximas medidas a tomar, de lo cual Fenarroz espera una respuesta entre esta semana y la próxima.

Lo que se espera ahora

Tras reunirse el pasado domingo en La Vega con el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, los representantes arroceros terminaron apoyando la derogación del Decreto 693-24 y reclamaron garantías para la producción nacional.

En una nota de prensa, el ministro aseguró que se mantendrán los controles de entrada del cereal (refiriéndose a las licencias de importación) conforme a las disposiciones legales vigentes, mientras se define el curso de las negociaciones planteadas por el presidente Luis Abinader.

Suero manifestó que Adofa está dispuesta a esperar el tiempo que requieran las gestiones de Agricultura, siempre que se mantenga controlada la entrada de arroz. “Lo importante es que no se emitan (más) permisos de importación de arroz”, expresó.

Precisó que esa espera está condicionada a que no ingresen volúmenes distintos de los autorizados por la Comisión Nacional Arrocera, y consideró que las negociaciones con Estados Unidos requieren tiempo, delicadeza y un manejo estratégico de la información.

En conjunto, las autoridades y el sector acordaron permanecer en sesión permanente para dar seguimiento.