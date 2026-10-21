El país se prepara para reanudar exportaciones de mangos hacia EE. UU.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó que la República Dominicana avanza en los preparativos para reanudar las exportaciones de mango hacia Estados Unidos durante la cosecha de 2027, tras completar en Peravia la totalidad de las medidas correctivas relacionadas con los sistemas de trampeo y monitoreo.

En las demás zonas productoras, el cumplimiento ronda el 60 %.

"Han sido arduas horas de trabajo entre los técnicos de ambas entidades. Para nosotros, superar estas limitantes ha representado un gran reto, por lo que significan las exportaciones para nuestra economía y para los productores de mango", expresó Espaillat

Explicó que los avances han contado con el apoyo y la asistencia técnica del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), como parte del trabajo conjunto para recuperar el acceso al mercado estadounidense.

El funcionario ofreció la información al término de una sesión de trabajo que encabezó junto al director ejecutivo de Oirsa, Raúl Rodas Suazo; la representante de Oirsa en el país, Ana Lucía Melo, y demás técnicos de la entidad, en la que evaluaron los resultados del plan de acción.

El ministro agradeció el respaldo de Oirsa para alcanzar los avances obtenidos hasta la fecha y destacó el compromiso de los equipos técnicos con la recuperación de las exportaciones.

Levantamiento de la suspensión

Las exportaciones de mango dominicano hacia Estados Unidos fueron suspendidas en 2026, luego de que las autoridades de ese país identificaran incumplimientos en los controles de supervisión fitosanitaria.

Desde 2023, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Aphis-USDA) había notificado a las autoridades dominicanas la necesidad de ajustar los protocolos de preinspección para garantizar la continuidad de los envíos hacia ese mercado.

Revisión del protocolo

Espaillat explicó que el informe con las conclusiones finales será remitido próximamente a las autoridades norteamericanas, a fin de solicitar una visita técnica para verificar las correcciones realizadas y otorgar el visto bueno que permita restablecer las exportaciones.

Precisó que los resultados alcanzados en Peravia representan un paso decisivo dentro de ese proceso y reflejan el trabajo conjunto entre Agricultura y Oirsa, especialmente en la revisión de las redes de trampeo, el monitoreo de la mosca de la fruta y la supervisión de las plantaciones destinadas a la exportación.

Como parte de la continuidad de los acuerdos de colaboración, Oliverio Espaillat suscribió con los ejecutivos de Oirsa una carta de entendimiento para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la institución. En ese marco, fueron entregadas cinco camionetas y 15 motocicletas destinadas a respaldar las labores de vigilancia y control fitosanitario.

Los vehículos facilitarán el desplazamiento de los equipos técnicos, ampliarán la cobertura de las intervenciones en las zonas productoras y permitirán reforzar el seguimiento a las medidas establecidas dentro del Programa Nacional de Exportación de Mango.

El titular de Agricultura indicó que, una vez completadas las acciones pendientes y obtenida la validación de las autoridades estadounidenses, se prevé reanudar los envíos durante la cosecha de 2027, cuyo inicio está previsto para mediados de febrero.

El ministro estuvo acompañado por el director de Sanidad Vegetal, Edmidio Gómez; Sandra Lara, viceministra de Planificación; Herminia Reyes, viceministra Administrativa; Larissa Castillo, asesora técnica, y Omar Landestoy, director regional de Agricultura en la provincia Peravia.

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