El FEDA promueve el uso del bambú para impulsar la economía rural

Al centro, el director del FEDA, Hecmilio Galván, en la actividad. ( CEDIDA POR EL FEDA )

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) promueve el uso del bambú como alternativa para diversificar la producción nacional y generar nuevas oportunidades económicas en las comunidades rurales.

La iniciativa fue presentada durante un seminario celebrado en el Jardín Botánico Nacional, como parte del programa Probambú, que busca impulsar el cultivo, manejo y comercialización de esta planta en República Dominicana.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, destacó la importancia de este recurso natural y afirmó que su aprovechamiento puede contribuir al desarrollo económico del país.

"El bambú es un recurso natural muy importante que en el mundo completo se aprovecha y tiene grandes aportes en la economía mundial", expresó Galván.

El funcionario señaló que el objetivo es promover su producción y comercialización para fortalecer el desarrollo rural y agropecuario.

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Durante la actividad se realizaron exposiciones sobre reforestación, buenas prácticas para el cultivo y cuidado del bambú, así como su aprovechamiento en la elaboración de artesanías y productos gastronómicos.

Entre los expositores estuvieron Elías Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente; Julio César Morla, técnico del bambú del FEDA; Esperanza Vizcaíno, directora de Cenadarte, y el chef Miguel Rincón.

Con esta iniciativa, el FEDA busca fomentar una industria del bambú que contribuya a diversificar la producción nacional, generar ingresos y promover el desarrollo sostenible en las zonas rurales.