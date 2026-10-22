Gobierno reitera mantiene diálogo con EE. UU. sobre el arroz en el DR-Cafta

Raquel Peña, vicepresidenta de la República ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Gobierno dominicano mantiene conversaciones con Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), para alcanzar acuerdos que favorezcan al sector arrocero nacional.

Así lo informó este jueves la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La vicegobernante citó, como parte de los esfuerzos diplomáticos, la reunión que sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

Peña afirmó que los productores de arroz cuentan con el respaldo del Gobierno.

Sostuvo que las autoridades buscarán alternativas para impulsar la comercialización del cereal dominicano, incluso con miras a exportarlo a otros países.

"Los arroceros no están solos, están con nosotros", expresó la vicepresidenta al referirse al apoyo oficial al sector.

Apoyo gubernamental

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó que las autoridades evalúan posibles medidas para reducir los costos de producción, en coordinación con el presidente Luis Abinader.

El funcionario explicó que el pasado domingo sostuvo una primera reunión con representantes de los distintos segmentos del sector arrocero, incluidos pequeños y medianos productores, asociaciones, cooperativas e industriales, para escuchar propuestas y consensuar soluciones.

Producción e inventario

Espaillat aseguró que durante este año no ha autorizado importaciones de arroz, debido a que la producción nacional ha sido suficiente para abastecer el mercado.

Asimismo, indicó que el inventario disponible ronda los 6.5 millones de quintales.

El ministro afirmó que la preparación de terrenos y la siembra continuarán conforme al calendario agrícola en las principales zonas productoras del país, mientras el Gobierno y los representantes del sector avanzan en la evaluación de alternativas.

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