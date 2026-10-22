República Dominicana proyecta sembrar más de 120,000 tareas de tabaco en la zafra 2026-2027

La vicepresidenta Raquel Peña, junto a autoridades agrícolas y municipales de Santiago, deja iniciada la nueva zafra tabacalera ( ANEUDY TAVÁREZ )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves el lanzamiento de la cosecha tabacalera 2026-2027, durante un acto en el que se anunció la proyección de sembrar más de 120,000 tareas de tierra y producir unos 330,000 quintales de tabaco.

Durante la actividad, celebrada en Santiago, el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, explicó que la nueva zafra representa una oportunidad para continuar fortaleciendo un sector que genera miles de empleos y aporta importantes divisas a la economía nacional.

Hernández Guzmán indicó que con la producción prevista se elaborarán en el país más de 8,400 millones de cigarros prémium y mecanizados al año.

Agregó que el tabaco dominicano llega a 148 países y que sus exportaciones generaron 1,242 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, con Estados Unidos como principal mercado.

Impacto económico

Raquel Peña resaltó el valor histórico, económico y cultural del tabaco dominicano. Recordó sus vínculos familiares con esta actividad agrícola y las dificultades que enfrentaban los productores en décadas pasadas.

Peña señaló que las exportaciones de tabaco y sus derivados representan cerca del 10 % de las exportaciones nacionales.

Destacó que el sector genera alrededor de 122,000 empleos directos y contribuye al desarrollo económico de comunidades productoras como Tamboril y Villa González, en Santiago.

También informó que más de 3,500 productores reciben asistencia técnica y otros servicios, mientras que el financiamiento canalizado a través del Banco Agrícola supera los 5,370 millones de pesos.

La vicepresidenta sostuvo que el país debe aumentar la inversión en el campo, modernizar los procesos de producción y fortalecer la coordinación entre los agricultores y la industria para garantizar que se cultive el tipo de tabaco que demanda el mercado.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó que la nueva zafra tabacalera 2026-2027 representa una oportunidad para fortalecer la producción nacional, generar empleos y ampliar la presencia del tabaco dominicano en los mercados internacionales.

Señaló que el país cuenta con productores experimentados, una industria competitiva y trabajadores cuyo talento ha contribuido al prestigio internacional del sector.

El funcionario llamó a fortalecer la unidad entre productores, industriales y autoridades, así como a promover oportunidades para los jóvenes, con el propósito de garantizar el crecimiento de la actividad tabacalera y preservar una tradición reconocida como parte del patrimonio cultural dominicano.

Productores piden más apoyo

Durante el acto, la productora Melissa Polanco compartió su experiencia en el cultivo de tabaco y solicitó mayor apoyo para los agricultores.

Polanco indicó que los productores enfrentan dificultades debido al costo de los insumos y las limitaciones de recursos para desarrollar sus plantaciones, por lo que consideró necesario fortalecer la asistencia institucional.

La actividad también contó con la participación de Ciro Cascella, presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (ProCigar). El sacerdote católico Javier Báez tuvo a su cargo la bendición del acto.