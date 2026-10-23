El Gobierno emite decreto de la zafra 2026-2027 sin las nuevas cuotas azucarera de Estados Unidos

El presidente Luis Abinader emitió esta semana el decreto que regula la distribución del azúcar en el mercado local e internacional resultante de la zafra 2026-2027 sin contar el incremento de las 11,931 toneladas métricas de azúcar adicionales que Estados Unidos habría sumado a la cuota de exportación asignada a la República Dominicana.

Sin medidas nuevas y sin cuotas adicionales, el Decreto 719-26 distribuye entre los tres principales consorcios azucareros dominicanos las mismas 189,343 toneladas métricas de azúcar valor crudo (TMVC) que el país había estado autorizado a exportar hacia ese destino desde el 2024.

Las autoridades aún esperan recibir una notificación oficial por parte de la Oficina de Asuntos Agrícolas de los Estados Unidos vía la embajada dominicana, motivo por el cual no se incorporaron las nuevas cuotas anunciadas por la Oficina del Representante Comercial (USTR) el pasado 23 de septiembre, explicó el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) al ser consultado.

"Sin embargo, estas toneladas adicionales también están contempladas para su exportación, una vez se formalice la notificación y se cumplan los procedimientos correspondientes", agregó el Inazucar.

Según el documento, el Central Romana Corporation vuelve a concentrar la mayoría de las exportaciones hacia ese mercado, con el 52.49 %, equivalente a 99,386 toneladas métricas, recuperando por segunda vez consecutiva su participación desde que levantaran el veto para exportar hacia ese destino en el 2025.

De esta manera, el Ingenio Cristóbal Colón tendría autorizado a exportar el 30.12 % del dulce, con 57,030 toneladas métricas, mientras que el Ingenio Barahona ocupa el 17.39 % restante, equivalente a 32,927 toneladas métricas.

Los mismos procedimientos

Al anunciar la emisión del decreto, la Presidencia de la República informó que el Inazucar otorgará Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE) para ingresar al mercado estadounidense "prohibiendo expresamente su emisión a favor de terceros no autorizados" y presentándose como parte de "diversas medidas de control ejercidas a través del Inazucar".

El énfasis en la nota gubernamental da a entender que se trata de medidas más restrictivas, pero lo cierto es que entregar un certificado es parte de los procedimientos rutinarios para exportar azúcar, estando contemplado en todos los decretos anteriores.

"Se certifica que los embarques corresponden a productores autorizados y a las cuotas asignadas", detalló el Inazucar al confirmar que no se trata de una medida nueva.

En el contexto del decreto, los terceros no autorizados son todas aquellas personas físicas o jurídicas que no sean ingenios o empresas productoras de azúcar debidamente reconocidas mediante el decreto para exportar con cargo a las cuotas asignadas.

De manera que ninguna persona o empresa fuera de los tres grandes ingenios azucareros contarían con el aval de enviar azúcar a ese u otros mercados destino del producto dominicano.

"Esta disposición busca garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de dichas cuotas", precisó el Inazucar.

El Ingenio Porvenir, bajo administración estatal, apenas produciría un estimado de 13,000 toneladas métricas de azúcar, cantidades tan pequeñas que solo pasarán a complementar parte de la oferta local.