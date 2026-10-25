Director de la FAO visita proyecto de agricultura familiar de Supérate en Higüey

La visita se enmarca en la agenda oficial que desarrolla el director general de la FAO, QU Dongyu en el país. ( CEDIDA A DL. )

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, visitó la unidad productiva María Ruiz, en la comunidad de Jobo Dulce, Higüey, donde conoció un proyecto de agricultura familiar que vincula la producción de alimentos con la capacitación y la generación de ingresos para familias vulnerables.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate y busca contribuir a la seguridad alimentaria y fortalecer la autonomía económica de las familias mediante distintas modalidades de producción agrícola.

Durante el recorrido, Dongyu valoró la experiencia y llamó a darle continuidad para beneficiar a las próximas generaciones.

"Este tipo de iniciativas mejora la nutrición, mejora la producción y mejora también el medio ambiente", expresó el funcionario, quien destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos que promueve la FAO para mejorar la calidad de vida.

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El director general de la FAO también se refirió a la salida de la República Dominicana del mapa del hambre y manifestó su confianza en que el país continuará aumentando su producción y crecimiento económico.

Agricultura familiar y protección social

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que la unidad productiva María Ruiz representa una experiencia que conecta la protección social con el desarrollo de capacidades y las oportunidades de generación de ingresos en las comunidades.

Jiménez destacó que la visita se produce luego de que el país alcanzara una prevalencia de subalimentación inferior al 2.5 %, según lo señalado durante la actividad.

"Compartimos la visión de impulsar una ruta agroecológica que articule producción, aprendizaje y desarrollo local, contribuyendo al aumento de la producción nacional de alimentos, a la seguridad alimentaria, a la generación de ingresos y, sobre todo, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias", expresó.

La unidad productiva cuenta con casas sombra, cultivos a cielo abierto, producción hidropónica, estanques para la crianza de tilapias y crianza de aves. Estas actividades permiten a las familias adquirir conocimientos prácticos y desarrollar iniciativas productivas.

Jiménez también informó que Supérate acompaña a 28,580 hogares en la provincia La Altagracia mediante programas como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz, además de iniciativas de apoyo a la niñez con discapacidad y a familias en situaciones de violencia de género e intrafamiliar.

Familias destacan los resultados

En representación de las familias participantes, la joven agricultora y emprendedora rural Ámbar Rijo agradeció a Supérate, la FAO y las demás instituciones involucradas por su contribución al desarrollo del proyecto.

"Ustedes han hecho posible la transformación de nuestras vidas", manifestó.

La visita forma parte de la agenda oficial de Dongyu en el país, orientada a conocer experiencias que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria, fortalecer el desarrollo rural y transformar los sistemas agroalimentarios.

En el recorrido participaron, además, el representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda Sepúlveda; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; la embajadora dominicana ante la FAO, Ada Hernández; la gobernadora de La Altagracia, Daisy D´Oleo; el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, y el director de Codopesca, Carlos Then, entre otros funcionarios y representantes comunitarios.