Productores avícolas denuncian sobreproducción e importaciones amenazan al sector

Miembros de la Anavip durante la reunión con el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista (centro). ( CEDIDA POR LA ANAVIP )

La Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Anavip) solicitó al presidente Luis Abinader la intervención urgente del Gobierno ante la situación económica que atraviesa el sector como consecuencia de los bajos precios de comercialización del pollo, debido a la sobreproducción y a las importaciones, lo que amenaza la sostenibilidad de las granjas.

La solicitud fue presentada este miércoles durante una visita al Palacio Nacional, donde una representación de Anavip se reunió con el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, a quien le entregaron una comunicación dirigida al mandatario en la que expone las principales dificultades que enfrentan.

En el documento, la entidad, que agrupa a más de 300 miembros, advierte que la situación podría provocar la quiebra de pequeños y medianos productores, con repercusiones sobre los empleos, la cadena de comercialización y el abastecimiento nacional de carne de pollo.

El gremio solicitó al jefe de Estado la designación de una comisión gubernamental, con participación del asesor avícola del Poder Ejecutivo y representantes de la asociación, para evaluar la problemática y establecer medidas que permitan garantizar la continuidad de la producción. La organización aclaró que no responsabiliza al Gobierno de los bajos precios que afectan al sector, pero considera necesaria su intervención para evitar un mayor deterioro de las condiciones económicas de los productores.

Asimismo, denunció que anteriores medidas de apoyo gubernamental destinadas a pequeños y medianos avicultores no han llegado efectivamente a sus beneficiarios, debido a que, según sostiene, han sido concentradas por otros sectores que actúan como interlocutores sin representar sus intereses.

Mecanismos de participación

La asociación insistió en la necesidad de establecer mecanismos de participación directa que garanticen una distribución equitativa de las ayudas y permitan atender las necesidades reales de los productores.

Anavip reiteró su disposición al diálogo con las autoridades para impulsar soluciones viables que preserven la producción nacional, los empleos y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.

En la comunicación, firmada por el presidente de Anavip, José Antolín Polanco, y la secretaria de Comunicaciones, Janett Vásquez Santos, la entidad enfatiza que la crisis trasciende a las granjas y afecta también a trabajadores, suplidores, comerciantes y consumidores.