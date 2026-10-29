Hacendados y agricultores piden al Gobierno proteger el arroz de importaciones

Preseidente de la ADHA, Jonathan Rivera, en su discurso durante la XXXV entrega de la Medalla de Honor al Mérito, el 29 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Jonathan Rivera, llamó al Gobierno dominicano a mantener la protección del arroz frente a las dificultades que podría experimentar de cara al incremento de las importaciones de este producto al país.

Durante la XXXV entrega de la Medalla de Honor al Mérito, celebrada con la presencia del presidente Luis Abinader, el dirigente agropecuario sostuvo que las autoridades deben defender los intereses de los productores nacionales en las negociaciones comerciales y evitar que los compromisos internacionales comprometan la competitividad del campo dominicano.

Rivera recordó que, a casi dos décadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), sus resultados han sido desiguales para los distintos sectores productivos.

Consideró necesario aprender de las experiencias negativas para impedir que el arroz se sume a los productos que, a su juicio, han resultado afectados por la apertura comercial.

Destacó que el cereal constituye uno de los alimentos fundamentales de la dieta dominicana y, por tanto, requiere una atención especial en las decisiones relacionadas con el comercio internacional.

"Podemos aprender de esas experiencias para que el país, en especial en el sector agropecuario, se mantenga de pie y defienda sus intereses en cada negociación de un acuerdo o tratado comercial", añadió.

El presidente de la ADHA reconoció la participación directa de Abinader en las negociaciones vinculadas al arroz y expresó su confianza en que el Gobierno continuará defendiendo los intereses del sector.

Reconoce ayudas, pero exige cambios estructurales

Rivera reconoció las medidas adoptadas por el Gobierno para aliviar los costos de producción, incluidos los financiamientos del Banco Agrícola, los subsidios a los fertilizantes y las inversiones en mecanización.

No obstante, sostuvo que estas iniciativas deben acompañarse de transformaciones institucionales capaces de resolver problemas que afectan al campo desde hace más de una década.

"Señor presidente, reconocemos este espacio que alivia la carga de nuestros productores y reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando juntos al Estado para fortalecer la producción nacional. Sin embargo, consideramos que en adición hace falta sistemas y cambios estructurales en las políticas y en las instituciones de su forma de trabajar", expresó.

Entre sus propuestas mencionó la actualización del censo agropecuario, el mejoramiento de los caminos rurales y de la infraestructura hídrica, así como la creación de un Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

También pidió establecer mecanismos legales que permitan garantizar la disponibilidad de mano de obra para las actividades agrícolas, priorizando la contratación de trabajadores dominicanos.

Rivera, destacó el respaldo del Gobierno a través de financiamientos superiores a 25,000 millones de pesos que beneficiaron a más de 19,000 productores en 2025 y la reactivación del subsidio a los fertilizantes en 2026, con una inversión superior a 2,000 millones de pesos, para fortalecer la producción nacional y contribuir a la seguridad alimentaria.

También destacó las medidas para contener las alzas internacionales de los precios del petróleo, que representaron un esfuerzo de 11,000 millones de pesos durante 2025 y, según indicó, superaban los 40,000 millones de pesos en lo que va de 2026.

A estas iniciativas se suman inversiones superiores a 200 millones de pesos en maquinarias para impulsar la mecanización del campo, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad de las actividades agrícolas y pecuarias.

ADHA reconoce a 13 representantes del sector

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/29102026-acto-de-premiacion-de-la-xxxv-medalla-de-honor-al-merito-luduis-tapia20-423dbbd4.jpg De izquierda a derecha: el presidente de la ADHA, Jonathan Rivera; Nathalie González, de la empresa ECCUS; el presidente Luis Abinader; y el ministro de Agricultura, Oliverio Francisco Oliverio Espaillat, en la XXXV entrega de la Medalla de Honor al Mérito, el 29 de octubre de 2026. (CEDIDA A DL)

La actividad contó con la participación del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el expresidente Hipólito Mejía, entre otras autoridades.

Durante la ceremonia, la ADHA reconoció a 13 productores, empresas e instituciones por sus aportes al desarrollo agropecuario. La Medalla de Honor al Mérito distingue a representantes de áreas como el cultivo de tabaco, café, arroz y cacao; la avicultura; la agroindustria; la ganadería de carne y leche; la producción hortofrutícola; la innovación agropecuaria; la asociatividad y la terminación de novillos.

En esta edición fueron reconocidos:

Jorge Vólquez , en la categoría Hortofrutícola.

, en la categoría Hortofrutícola. Arístides García , en la categoría Cultivo de Arroz .

, en la categoría Cultivo de . Altagracia Negrín , en la categoría Cultivo de Cacao.

, en la categoría Cultivo de Cacao. Tabacalera La Palma, en la categoría Cultivo de Tabaco.

Juan Rodríguez, en la categoría Cultivo de Café.

Gregorio Ramírez, en la categoría Ganadería de Leche.

Hacienda el Morro, en la categoría Ganadería de Carne.

Joev Landrón, en la categoría Terminación de Novillos.

Cecilio García, en la categoría Avicultura.

Pollo Cibao, en la categoría Agroindustria.

Huevos Don Papito, en la categoría Innovación Agropecuaria.

Fedeganorte, en la categoría Asociatividad.

La asociación incorporó, además, la categoría Talento Joven Agropecuario, cuyo primer reconocimiento recibió Nathalie González, de la empresa ECCUS.

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