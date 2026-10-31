La libra de pollo se vende entre RD$70 y RD$85 en mercados y carnicerías del Gran Santo Domingo

El pollo es una de las carnes más consumidas por las familias dominicanas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Aunque la libra de pollo se está comercializando entre 70 y 85 pesos en mercados y carnicerías del Gran Santo Domingo, para algunos consumidores los precios continúan elevados y representan un golpe para sus bolsillos.

Pese a esto, hay quienes no dejan de comprar esta carne, pues aseguran que continúa siendo una de las opciones que no puede faltar en la mesa de sus hogares.

Tal es el caso de Yanet Peguero, quien considera que los precios están muy altos, ya que está comprando la libra a 85 pesos en carnicerías de la avenida Mella, en el Distrito Nacional.

"Está caro, pero imagínate, como quiera hay que comprarlo", expresó la señora, quien, además de adquirirlo por piezas, suele comprarlo entero por unos 400 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-120929-pm-1-597dd9b5.jpeg Venta de distintas piezas de pollo en la Feria Ganadera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En esa misma intersección opera el negocio de Frank Pinales, ubicado próximo al Mercado Modelo, donde actualmente se vende la libra de pollo entre 70 y 75 pesos.

El veterano comerciante afirmó que los precios bajaron hace aproximadamente dos meses, como consecuencia de la saturación del producto.

Una situación similar describió Franklin Robles, vendedor oriundo de la provincia La Vega, quien comercializa pollos en el Mercado de Honduras, ubicado en el sector del mismo nombre, en el Distrito Nacional. Allí vende la libra entre 80 y 85 pesos.

"Cuando hay mucho pollo, bajan los precios. En ocasiones sube hasta 100 y a veces baja hasta 75", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-120929-pm-4accac6c.jpeg Frank Pinales tiene un puesto de venta de pollos en la avenida Mella. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-120926-pm-663de4ae.jpeg Franklin Robles inicia sus labores desde tempranas horas de la mañana en el Mercado de Honduras. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

En las carnicerías de la Feria Ganadera también se vende la libra de pollo entre 80 y 85 pesos, un precio que consumidores como Katty Reyes consideran elevado.

"Todo está alto. Antes tu venía con 2,000 o 3,000 pesos y sentías lo que te llevabas. Pero ahora no hay casi diferencia entre los mercados y los supermercados, porque los precios están casi iguales", enfatizó.

Yvelisse Castro también afirmó que los precios se mantienen altos, pero indicó que continúa comprando pollo porque "uno tiene que comer obligatoriamente".

Mejor comprarlo entero

Para Ecluides Ortiz, resulta más económico comprar el pollo entero que adquirirlo fileteado, sobre todo cuando se busca consumirlo fresco.

"Yo soy de los que los compra dos veces a la semana", expresó Ortiz, quien paga entre 75 y 80 pesos por la libra en el Mercado de Honduras.

Avicultores alertan sobre sobreoferta Para gremios como la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) y la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Anavip), la sobreoferta de pollo en el mercado local está afectando a la industria avícola. Los representantes de ambos sectores advierten que esta situación está relacionada con el incremento de las importaciones de esta carne, que aumentaron un 45.03 % hasta septiembre, debido a la caída de los precios internacionales del producto, especialmente en Estados Unidos. Ante este panorama, el presidente ejecutivo de la ADA, Pavel Concepción, explicó que los productores están negociando con el Gobierno la suspensión de los permisos de importación de pollo procedente de Estados Unidos, debido a que la entrada de este producto ejerce presión a la baja sobre los precios que reciben los productores nacionales.