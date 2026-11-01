Avicultores exigen al Gobierno verificar legitimidad de los actores en diálogo sectorial

Víctor José Rodríguez, presidente de la Asociación de Productores Avícolas Independientes (Asoproin). ( IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Asociación de Productores Avícolas Independientes (Asoproin) llamó al Gobierno a evitar confusión al analizar la problemática del sector y a verificar la legitimidad y representatividad de quienes participan en la mesa de diálogo.

La entidad advirtió que no permitirá que sectores que calificó de "oscuros" contaminen las conversaciones iniciadas con las autoridades, especialmente ahora que el mercado comienza a estabilizarse.

Víctor José Rodríguez, presidente de Asoproin, expresó preocupación ante lo que considera intentos de aprovechar la situación del sector para obtener beneficios particulares, en perjuicio de quienes generan empleos y contribuyen al abastecimiento de alimentos para el pueblo dominicano.

Anavip no los representa

Rodríguez afirmó que la delegación que recientemente acudió al Palacio Nacional bajo el nombre de Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores (Anavip) no representa a Asoproin como gremio.

Sostuvo que las conversaciones en las que participa su entidad se canalizan a través de los órganos oficiales y las asociaciones que históricamente han dado la cara para hacer frente a los problemas del sector.

En ese sentido, solicitó al presidente Luis Abinader y a las autoridades correspondientes fortalecer los mecanismos de verificación de los participantes en la mesa de diálogo, dada la importancia de las decisiones relacionadas con la producción y el abastecimiento de carne de pollo.

El dirigente advirtió que, dialogar con actores que no cuentan con la representación de los productores involucrados puede afectar la calidad de los acuerdos y generar confusión en un momento en que el sector comienza a superar las dificultades que ha enfrentado.

Abastecimiento de pollo en Navidad

La Asociación de Productores Avícolas Independientes (Asoproin) aseguró que están dadas las condiciones para que el país disponga de abundante carne de pollo de calidad y a precios accesibles, durante las fiestas navideñas. Explicó que se están tomando las medidas necesarias, en consenso con las autoridades competentes y los gremios representativos de la producción avícola.

Víctor José Rodríguez, presidente de la entidad, reveló que como organismo comparten lo planteado recientemente por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en el sentido de que la producción nacional de pollo será suficiente para cubrir la demanda.

Señaló que durante los últimos diez meses la libra de pollo se ha comercializado entre 79 y 84 pesos en mercados y supermercados de distintas provincias del país, debido al abastecimiento existente en el mercado, lo que ha evitado problemas de escasez.

Rodríguez destacó, además, que las brechas de pérdidas que se habían generado en el sector han sido cubiertas con la pignoración de ocho millones de libras anunciadas recientemente por las autoridades.