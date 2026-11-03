Central Romana honra su historia mientras invierte US$50 millones en tecnología

Pepe Fanjul Jr. recibió el reconocimiento póstumo para don Alfy Fanjul. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL CENTRAL ROMANA. )

Alfonso "Alfy" Fanjul, Eduardo Martínez Lima y Fausto Eduardo Feliciano Amparo recibieron un homenaje póstumo por sus contribuciones al crecimiento y la modernización de Central Romana Corporation, durante la celebración del 80 aniversario de la presencia de los equipos agrícolas John Deere en la República Dominicana, distribuidos desde entonces por IMCA.

El reconocimiento destacó las trayectorias de tres figuras vinculadas a distintas etapas del desarrollo de la industria azucarera dominicana, desde la expansión empresarial hasta la incorporación de soluciones técnicas que mejoraron las operaciones agrícolas.

La actividad estuvo encabezada por Pedro Esteva, presidente y CEO de IMCA, y reunió a representantes de los sectores agroindustrial y empresarial dominicanos.

Los homenajes fueron recibidos por los familiares de los reconocidos: José "Pepe" Fanjul Jr., presidente de Central Romana; Eduardo Martínez-Lima Gonzalvo, vicepresidente ejecutivo, y Eduardo Feliciano, asistente vicepresidente de Operaciones Mecánicas.

Trayectorias destacadas en la industria

Alfonso "Alfy" Fanjul dedicó más de seis décadas a la industria azucarera y desempeñó un papel importante en la expansión internacional de las empresas familiares.

En 1984, la familia Fanjul adquirió una participación accionaria mayoritaria en Central Romana, lo que abrió una nueva etapa en la trayectoria empresarial de la corporación.

Su gestión estuvo vinculada al crecimiento de las operaciones agrícolas y a una visión de largo plazo que también concedía importancia al bienestar de los trabajadores y las comunidades.

Eduardo Martínez Lima ingresó a Central Romana como ingeniero químico de la factoría y desarrolló una carrera de más de cinco décadas.

Durante ese período ocupó la vicepresidencia ejecutiva, integró la junta de directores y el comité ejecutivo, y posteriormente formó parte de la junta de accionistas.

Sus aportes estuvieron relacionados con la planificación, el crecimiento y la diversificación de Central Romana, que pasó de concentrarse principalmente en la producción azucarera a desarrollar otras actividades empresariales.

Fausto Eduardo Feliciano Amparo, por su parte, destacó por sus conocimientos de mecánica agrícola y su capacidad para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de la compañía.

Entre sus contribuciones figura el ensamblaje de tractores mediante el aprovechamiento de componentes de otros equipos, así como mejoras técnicas que permitieron aumentar la eficiencia de las labores agrícolas.

Avances en mecanización agrícola

La celebración también permitió presentar los avances más recientes de Central Romana en materia de modernización agrícola.

La compañía ha invertido aproximadamente 50 millones de dólares en mecanización y dispone actualmente de una flotilla de 378 equipos especializados, entre cortadoras de caña, cargadoras y tractores para el transporte de la producción.

Como parte de ese proceso, continúa incorporando tractores y cosechadoras John Deere de última generación, equipados con sistemas de posicionamiento satelital, dirección automatizada y sensores inteligentes para optimizar las labores de cosecha.

"En Central Romana estamos enfocados en continuar fortaleciendo nuestras operaciones de corte y tiro de la caña mediante inversiones en tecnología y mecanización, que nos permitan avanzar hacia procesos cada vez más eficientes y sostenibles", expresó José "Pepe" Fanjul Jr.

El presidente de la corporación destacó que las inversiones forman parte de una estrategia de largo plazo para mantener una agroindustria moderna, competitiva y responsable.

Importancia de la tecnología agrícola

Durante la actividad, Pedro Esteva resaltó la importancia de la tecnología en el desarrollo de una agricultura más productiva y reafirmó el compromiso de IMCA y John Deere de continuar apoyando a los productores dominicanos.

El ejecutivo destacó que el acceso a maquinaria especializada y servicios de soporte permite mejorar los procesos agrícolas y fortalecer la competitividad del sector.

También participó Luciana Mundani, directora de Ventas Hispano de John Deere, quien valoró los 80 años de alianza comercial con IMCA, sustentada en la calidad de los equipos, el liderazgo empresarial y la confianza en los servicios de asistencia técnica.

La conmemoración reunió así el reconocimiento a quienes contribuyeron al desarrollo histórico de Central Romana con las inversiones que actualmente impulsa la compañía para modernizar sus operaciones y mejorar la productividad de la industria cañera dominicana.