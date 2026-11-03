Digega entrega RD$15.7 millones a porcicultores afectados por la peste porcina en el Cibao

La entrega de los recursos busca contribuir a la recuperación de parte de la inversión de los productores que han visto afectadas sus unidades de producción por la enfermedad. ( CEDIDA POR DIGEGA )

La Dirección General de Ganadería (Digega) entregó 15,765,740 pesos a siete porcicultores de la región Norte afectados por la Peste Porcina Africana (PPA), como parte del programa de compensación que ejecuta el Gobierno para mitigar las pérdidas ocasionadas por la enfermedad, informó este martes la entidad.

Dijo que la entrega de los recursos busca contribuir a la recuperación de parte de la inversión de los productores que han visto afectadas sus unidades de producción por la enfermedad.

El director general de Ganadería, Abel Madera, afirmó que la institución mantiene su compromiso de acompañar a los criadores y respaldar al sector porcino ante las dificultades generadas por la PPA, refiere una nota de prensa.

Madera indicó que las compensaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la sanidad animal, proteger la producción nacional y evitar que las pérdidas económicas comprometan la continuidad de la actividad porcina.

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De su lado, la directora regional Norte de Digega, Joanna León, explicó que los siete beneficiarios fueron seleccionados de acuerdo con los registros oficiales establecidos para el programa de compensación.

La Peste Porcina Africana fue detectada en República Dominicana el 28 de julio de 2021. Desde entonces, las autoridades mantienen programas de vigilancia epidemiológica, prevención y control para contener la enfermedad y reducir su propagación.

Con esta nueva entrega, Digega busca dar continuidad al apoyo económico a los productores afectados y contribuir a la sostenibilidad de la actividad pecuaria en el país.