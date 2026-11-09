La producción agrícola crece apenas 1.63 % a septiembre, aunque aumentan cultivos menores

La producción agrícola en la República Dominicana alcanzó los 241.5 millones de quintales en los primeros nueve meses de este año, para un crecimiento de apenas 1.63 %, unos 3.9 millones más que los 237.6 millones registrados entre enero y septiembre de 2025.

Este tímido desempeño coincide con las sequías prolongadas que han afectado al país durante la primavera y el verano, sobre todo entre julio y agosto.

Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, el guineo, la lechosa y el plátano concentraron el 43.34 % del total producido.

El guineo pasó de 36.55 millones a 37.10 millones de quintales, para un aumento de 1.51 %, y la lechosa subió de 34.52 millones a 35.18 millones, un 1.91 %. El plátano sumó 1.09 millones de quintales, hasta alcanzar 32.38 millones, para un crecimiento de 3.47 %.

Entre los víveres, la batata pasó de 1.60 millones a 1.66 millones de quintales, un aumento de 3.65 %, y la yautía subió de 1.22 millones a 1.27 millones, un 3.88 %.

En cuanto a las hortalizas, los ajíes crecieron un 8.39 %, desde 1.43 millones hasta 1.55 millones, mientras la auyama avanzó de 1.28 millones a 1.41 millones, un 10.63 %.

El tomate de ensalada aumentó de 1.08 millones a 1.29 millones de quintales, para un crecimiento de 20.02 %, mientras que el tomate industrial sumó 814,509 quintales: pasó de 3.14 millones a 3.95 millones, un 25.95 % más.

Entre las frutas destaca el aumento de las sandías, que pasó de 14.28 millones a 18.31 millones, un crecimiento de 28.16 %.

Sin embargo, varios alimentos de alto consumo para los dominicanos presentaron algunas bajas. El arroz disminuyó de 11.69 millones a 11.03 millones de quintales, un 5.61 %. La yuca pasó de 4.80 millones a 4.50 millones, para un descenso de 6.24 %, y la papa disminuyó de 2.17 millones a 1.92 millones, representando 11.31 %.

La tayota registró 2.72 millones de quintales menos, al caer de 16.01 millones a 13.29 millones, un 17.02 %.

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Alza en cultivos de menor producción

Aunque sus volúmenes son considerablemente menores, algunos cultivos crecieron en cantidades importantes.

El sorgo pasó de 6,039.38 a 7,976.29 quintales, para un alza de 32.07 %.

La guayaba sumó 16,897.80 quintales, desde 57,254.07 hasta 74,151.87, para un crecimiento de 29.51 %.

El rábano avanzó de 50,644.00 a 58,201.75 quintales, 14.92 % más, mientras el calabacín pasó de 13,109.08 a 14,188.10, un 8.23 %. La pitahaya creció de 48,699.32 a 51,365.50 quintales, un 5.47 %.

Menos condimentos Por el contrario, algunos rubros agrícolas usados para condimentar los alimentos vieron disminuida su producción en los primeros nueve meses del año.Este fue el caso del ajo, que pasó de 76,561 a 31,856 quintales, para una pérdida de 44,705 quintales y una caída de 58.39 %.En tanto, el orégano bajó de 71,777.66 a 60,465.52 quintales, un 15.76 %, mientras que la cebolla bajó de 2.54 millones a 2.22 millones, para una reducción de 12.42 % entre enero y septiembre de este año.