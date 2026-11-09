Suspenden subasta en Ocoa porque los aguacates ya fueron cosechados

La subasta de 80,000 kilogramos de aguacates anunciada para ayer domingo en el Mercado Público de San José de Ocoa fue suspendida porque más del 90 % de los frutos embargados había sido retirado de los árboles, según informó Gerson González, abogado de la empresa acreedora.

Diario Libre acudió al mercado para presenciar la venta, prevista para las 10:00 de la mañana, pero los responsables del procedimiento no se presentaron. Tras contactar a Mendelssohn Fausto Estrella Castillo, representante de la empresa MEGFI, E.I.R.L., este remitió al periodista a su abogado.

González explicó que decidieron suspender voluntariamente la subasta después de comprobar el estado de la producción en el terreno.

"Cuando se hizo la comprobación en el terreno, antes de hacer la venta pública subasta, se determinó que el producto que había sido embargado, más de un 90 % había sido retirado de las ramas y por tanto no tenía sentido vender un producto que ya no existía", sostuvo.

El abogado indicó que levantaron un acta de carencia para dejar constancia de la ausencia de los frutos que pretendían vender y comunicaron al tribunal la suspensión.

En la finca seguían cosechando

A unos 40 minutos del pueblo, entre montañas y a gran altura, el panorama era distinto al del mercado. En la finca, ubicada en la sección La Horma, municipio de Sabana Larga, Diario Libre encontró actividad de cosecha.

Una cuadrilla de alrededor de 20 hombres estaba en su hora de almuerzo. En el camino dentro de la propiedad había canastos llenos de aguacates y, afuera, un camión era cargado con esos recipientes.

También se observaron árboles con aguacates y otros sin frutos visibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-08-at-32829-pm-b2ed811c.jpeg Árboles con aguacates. (DIARIO LIBRE/JUA GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-08-at-32828-pm-c0efedf2.jpeg Entrada de la finca. (DIARIO LIBRE/JUA GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-08-at-32811-pm-4674e825.jpeg Mercado donde se llevaría a cabo la subasta. (DIARIO LIBRE/JUA GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-08-at-32830-pm1-470d0c24.jpeg Aguacates cosechados. (DIARIO LIBRE/JUA GUIO) ‹ >

La ley permite embargar frutos dentro de las seis semanas anteriores a su época ordinaria de madurez.

El periódico procuró obtener la versión de quienes estaban a cargo de la propiedad, pero los jornaleros consultados dijeron que la persona encargada no se encontraba allí.

González había señalado que el embargo correspondía a aguacates de la variedad Hass y que en el terreno también había producción de la variedad Carla, cuya cosecha situó alrededor de marzo.

El Banco Agrícola también reclamó

El abogado informó que el Banco Agrícola intervino en el proceso porque, según explicó, Luis Ruiz Fuente había entregado esa misma cosecha como garantía de un crédito.

Indicó que la entidad presentó una demanda en referimiento para solicitar la suspensión de la venta. Sin embargo, insistió en que esa intervención no fue el motivo por el que desistieron de realizar la subasta.

"Nosotros suspendimos la venta porque ya el producto no estaba", afirmó.

Tres acreedores y tres deudas

El embargo de los aguacates fue promovido por MEGFI, E.I.R.L., para cobrar una deuda de Ruiz Fuente con esa empresa. El aviso de subasta consignó una reclamación de 5,253,660 pesos.

En la entrevista, González sostuvo que la deuda con su cliente, incluidos capital e intereses, se aproxima a los 10 millones de pesos.

A esa reclamación se suma una deuda distinta con el Banco Agrícola. Según González, quien atribuyó la información a los abogados de esa entidad, el crédito superaba ligeramente los 1.5 millones de pesos y su monto se habría duplicado con los intereses.

Ruiz Fuente vive fuera del país, aunque viaja de manera habitual a RD.

Un documento cuestionado González cuestionó un acto de entrega voluntaria del inmueble a otro acreedor, a quien identificó como Luis José Succo Pichardo. Según su relato, este había obtenido la adjudicación de la propiedad mediante un embargo inmobiliario, decisión que está recurrida en casación. El abogado sostuvo que el documento hizo constar que Ruiz Fuente firmó ante un notario en San José de Ocoa el 21 de octubre, aunque aseguró que se encontraba en Estados Unidos. González calificó esa supuesta contradicción como una falsedad en los hechos consignados en el acto. Los frutos embargados estaban en una propiedad de 137,756 metros cuadrados, equivalentes a unas 219 tareas.