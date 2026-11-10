Inician siembra mecanizada de habichuelas en el valle de San Juan

Un tractor durante las labores para iniciar la siembra. ( CEDIDA POR AGRICULTURA )

El Ministerio de Agricultura inició la siembra de habichuelas del ciclo agrícola 2026–2027 en el valle de San Juan, incorporando por primera vez la mecanización de este cultivo.

Para este ciclo, Agricultura programó la siembra de 126,000 tareas, frente a las 74,000 registradas en el período anterior. La diferencia es de 52,000 tareas, equivalente a un aumento aproximado del 70.3 % en la superficie programada.

Como parte del respaldo a los productores, el ministerio programó la adquisición de 25,000 quintales de semilla de habichuela. Con el subsidio gubernamental de 70 millones de pesos, los agricultores podrán adquirir la semilla a 3,650 pesos por quintal.

El viceministro de Producción, Juan Gómez, quien pronunció el discurso central, destacó que este apoyo económico irá acompañado de asistencia técnica permanente durante el ciclo productivo.

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Resaltó que la mecanización permitirá sembrar más superficie en el tiempo adecuado, distribuir la semilla con mayor uniformidad y reducir la dependencia de la mano de obra en esta etapa del cultivo. Explicó que estas mejoras crean condiciones para elevar la producción y la rentabilidad de los agricultores del valle.

Cooperación académica

La jornada inició en la finca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de productores, técnicos y autoridades provinciales.

La directora del Recinto San Juan de la UASD, Leonor Taveras, afirmó que la siembra de habichuelas desarrollada en alianza con el Ministerio de Agricultura trasciende la producción agrícola, al constituirse en un ejemplo de cooperación interinstitucional que fortalece los vínculos entre la academia y los sectores productivos.

Destacó que esta iniciativa convierte los terrenos universitarios en espacios de aprendizaje práctico, investigación e innovación, contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo regional.

Asimismo, valoró el aporte de este proyecto a la seguridad alimentaria, al crecimiento económico de San Juan y a la generación de nuevas oportunidades para las comunidades, al tiempo que reiteró la disposición de la UASD de continuar apoyando acciones que impulsen el desarrollo agrícola y social del país

Previo al inicio de la campaña, la Dirección Regional Suroeste y el Departamento de Sanidad Vegetal ejecutaron labores preventivas que permitieron eliminar cultivos hospederos en aproximadamente 17,000 tareas. La medida busca reducir el riesgo de propagación de plagas y enfermedades a las nuevas siembras.