RD recibió US$19.6 millones menos por exportaciones de azúcar a EE. UU.

Las exportaciones de azúcar dominicana hacia Estados Unidos disminuyeron 14.57 % al cierre de la zafra 2025-2026, tras el envío de embarques valorados en 114.95 millones de dólares, 19.6 millones menos frente a los 134.55 millones de dólares vendidos en el período pasado.

Esto estuvo asociado a una merma de 2.96 % en la producción nacional, que se situó en 505,432 toneladas métricas al finalizar el ciclo productivo, 15,399 toneladas menos que las 520,831 toneladas registradas en la zafra 2024-2025 debido a menores volúmenes del azúcar refino y a la ausencia de operaciones del Ingenio Porvenir.

La baja en la elaboración del dulce (asociado a fuertes lluvias acumuladas entre enero y abril que afectaron la productividad de los cultivos de caña al este del país) hizo que los ingenios azucareros exportaran 184,246 toneladas métricas hacia Estados Unidos, quedando solo el 2.69 % de la cuota estadounidense sin cubrir (unas 5,097 toneladas métricas) del total asignado de 189,343 toneladas métricas.

A pesar de este desempeño, el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) indicó en su informe final de la zafra que espera que las perspectivas del cultivo "apunten hacia una recuperación productiva" para la zafra 2026-2027, con volúmenes previstos de 560,765 toneladas de azúcar, 10.95 % más que lo alcanzado en el ciclo que recién culminó.

Para ese nuevo período, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció un aumento de 11,931 toneladas, que elevaría la cuota dominicana a 201,274 toneladas métricas valor crudo.

La institución espera cumplir ese compromiso y abastecer el mercado interno, salvo situaciones imprevistas o climatológicas y precisó en el informe que la asignación adicional sigue sujeta a su debida formalización con las autoridades estadounidenses.

En esta última zafra, se registró un rendimiento de las operaciones en las fábricas de azucar que promedió el 9.98 %, lo que significa que por cada tonelada métrica de caña molida, se podrían extraer hasta 220.06 libras de azúcar crudo, lo que la institución consideró como avance en el mejor aprovechamiento industrial de la materia prima procesada, "aún en un contexto de disminución del volumen total de caña molida y de la producción nacional de azúcar".

¿Cuánto se exportó?

El Central Romana encabezó los embarques hacia Estados Unidos con 93,757 toneladas métricas valor crudo del dulce, representando el 50.89 % de los 184,246 toneladas métricas exportadas en total y generando ingresos por un valor de 61.7 millones de dólares.

A esta le siguió el Ingenio Cristóbal Colón, con 57,436 toneladas métricas (valoradas en 31.7 millones de dólares) y el Ingenio Barahona, con 33,053 toneladas métricas (equivalentes a 21.5 millones de dólares), según los datos.

Todos los embarques enviados correspondieron a azúcar crudo, sin exportaciones de azúcar refinada registradas hasta el 30 de septiembre de este año, según el Inazucar.

En tanto, el volumen exportado de melaza disminuyó 6.39 %, hasta 26.17 millones de galones. Sin embargo, las divisas por este mismo producto aumentaron 15.31 %, hasta los 22.01 millones de dólares, lo que muestra una cotización más elevada del producto en ese mercado.

De su lado, las exportaciones de furfural alcanzaron las 24,266 toneladas métricas, superando las 22,870 toneladas métricas vendidas al mercado estadounidense durante la zafra anterior.

Abastecimiento en el mercado local Durante enero-junio de 2026, los ingenios despacharon al mercado nacional 185,217 toneladas de azúcar, un incremento de 3.56 % respecto a las 178,847 toneladas del mismo período de 2025. El abastecimiento de azúcar crema aumentó 14.57 %, al pasar de 92,123 a 105,543 toneladas. En contraste, los despachos de refino bajaron 8.13 %, desde 86,724 hasta 79,674 toneladas. En conjunto, el suministro promedió 30,870 toneladas mensuales. El azúcar crema representó el 56.98 % del volumen despachado y el refino, el 43.02 % restante, con una mayor participación del primero en el abastecimiento nacional.