Agricultura pide a productores de arroz no temer ante negociación del DR-Cafta

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, durante sus declaraciones en la provincia La Vega, en el marco del consejo de ministros encabezado por el presidente Luis Abinader. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Vega. El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, pidió a los productores de arroz del país mantener sus planes de siembra y no temer ante los cambios que puedan derivarse del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), al asegurar que el acuerdo se encuentra en un proceso de renegociación entre ambos gobiernos.

El funcionario explicó que el presidente Luis Abinader y las autoridades estadounidenses mantienen conversaciones para buscar una salida de entendimiento sobre el tratado, en momentos en que el sector arrocero observa con atención las implicaciones de la entrada en vigor de las condiciones comerciales previstas en el acuerdo.

"El proceso del Tratado de Libre Comercio está en renegociación. El presidente Abinader con las autoridades de los Estados Unidos. Eso está en negociación y se va a llegar a una salida de entendimiento", expresó Espaillat.

Durante sus declaraciones, ofrecidas ayer viernes en La Vega, en el marco de un consejo de ministros encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro exhortó a los arroceros a continuar produciendo y mantener los niveles de productividad y rendimiento que han caracterizado al sector.

"Los productores lo que tenemos que hacer es producir, como lo hemos hecho durante tantos años, mantener una buena productividad, unos buenos rendimientos y no tener miedo, no hay nada que temer. Siembra su arroz tranquilo, como usted lo ha hecho 10, 20, 30, 40 años", manifestó.

Abastecimiento para las festividades

En otro orden, Espaillat aseguró que el país cuenta con productos suficientes para garantizar el abastecimiento durante noviembre, diciembre y enero, luego de una reunión celebrada en el Palacio Nacional entre el presidente Abinader y representantes del sector comercial.

El ministro indicó que durante el encuentro se abordaron las existencias de alimentos, la seguridad del abastecimiento y el comportamiento de los precios de los productos de consumo básico.

"Hay garantía para noviembre, diciembre, enero y seguir. Se va a comer puerco, se va a comer mucho puerco. Se va a comer de todo en esta Navidad, no hay nada que asustarse", afirmó.

El funcionario informó que sostendrá reuniones con los productores de cerdo, pollo y huevos para dar seguimiento a la producción y coordinar las acciones necesarias para mantener el suministro de esos alimentos.

Precisó que el lunes a las 10:00 de la mañana tiene previsto reunirse con los productores porcinos en el Ministerio de Agricultura, mientras que también contempla encuentros con los sectores avícola y de producción de huevos.

Espaillat anunció, además, la formación de las comisiones nacionales de pollo y cerdo, organismos que darán seguimiento a esos renglones productivos, como ocurre con la Comisión Nacional del Arroz.

Siembra de ajo y papa en Constanza

Sobre la actividad agrícola en Constanza, el ministro informó que está próximo a comenzar el nuevo ciclo de siembra de ajo, luego de que se completara el pago de la cosecha anterior a los productores.

Explicó que la cosecha de papa se encuentra en su etapa final y que ya llegó la semilla para iniciar una nueva siembra en esa zona de la provincia La Vega.

En cuanto al ajo, señaló que el Gobierno llegó a un acuerdo con los productores para priorizar la variedad Catín y dejar de sembrar el tipo conocido como ajo elefante, utilizado anteriormente.

"Ya llegamos a un acuerdo con los productores, vamos a apoyar, pero con el ajo de calidad", indicó Espaillat, al referirse al respaldo que ofrecerá el Ministerio de Agricultura para impulsar la producción de esa variedad.

Mecanización agrícola

El funcionario también destacó los avances en el proceso de mecanización de las labores agrícolas y dijo que el sistema se está incorporando a diferentes cultivos.

Explicó que actualmente se trabaja en la siembra mecanizada de habichuelas y que el proceso continuará con el ajo y posteriormente con la papa.

"Vamos avanzando. Estamos y ahora vamos a empezar a sembrar ajo mecanizado, ya estamos sembrando habichuela mecanizada. Venimos ahora con la siembra de papa. Seguimos avanzando constantemente", expresó.

Las declaraciones del ministro se produjeron durante la jornada de trabajo del Gobierno en La Vega, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que se abordaron asuntos relacionados con las inversiones, las obras de infraestructura y el desarrollo agrícola de la provincia para los próximos años.