El presidente Abinader encabeza este lunes una nueva entrega de LA Agenda Semanal. ( CAPTURA DEL VIDEO EN VIVO. )

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la producción nacional de pollos podría alcanzar los 25 millones de unidades durante diciembre y afirmó que las instituciones gubernamentales tienen instrucciones de priorizar la compra de productos dominicanos para los programas de asistencia navideña.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario respondió a inquietudes sobre las importaciones de productos cárnicos y las preocupaciones expresadas por productores nacionales, quienes consideran que existe suficiente producción local para satisfacer la demanda.

Abinader indicó que las estimaciones que ha recibido apuntan a una producción de 24.5 millones de pollos para diciembre, aunque los productores esperan alcanzar los 25 millones. "Me han hablado de 24 millones y medio. Me dicen: vamos a llegar a 25", expresó el presidente.

El mandatario sostuvo que también se ha incrementado la producción de huevos, plátanos y arroz, y aseguró que los principales productos de la canasta familiar han registrado aumentos significativos en los últimos años.

Compras de productos dominicanos

Sobre las compras destinadas a los programas navideños, representantes del Gobierno explicaron que los productos distribuidos son de origen nacional, con excepción de artículos como las manzanas y los coquitos, que deben adquirirse mediante importaciones.

En el caso del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), sus representantes aseguraron que el pollo utilizado en sus programas es 100 % de producción local.

Abinader explicó que las instituciones responsables de la asistencia alimentaria mantienen reuniones semanales con el Ministerio de Agricultura para coordinar sus compras en función de la disponibilidad de productos.

Según detalló, cuando se registra una sobreproducción, se procura incorporar esos alimentos a los menús de las instituciones públicas, mientras que, ante situaciones de escasez, se buscan alternativas para evitar presiones sobre los precios.

"La orden que hay es siempre prioridad al mercado nacional", afirmó.

Situación actual del sector porcino

En cuanto a la producción porcina, reconoció que la fiebre porcina africana ha provocado una disminución de la oferta nacional y manifestó su esperanza de que 2027 sea un año de repoblación.

También reveló que las autoridades estudian una vacuna internacional que podría contribuir a la recuperación del sector.

El presidente destacó, además, que República Dominicana está exportando cantidades importantes de huevos hacia Cuba, Bahamas y Guyana.

Explicó que el Gobierno trabaja en establecer una ruta de transporte directo hacia Bahamas, luego de conversar con el primer ministro de esa nación sobre las dificultades logísticas que supone enviar los productos a través de Florida.

Pese a las afirmaciones oficiales sobre la capacidad productiva nacional, durante el encuentro no se ofrecieron cifras sobre los volúmenes de carne importada ni se precisó si el Gobierno contempla reducir las importaciones ante los reclamos de los productores.