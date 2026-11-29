El Gobierno dominicano destinó 300 millones de pesos al pago de indemnizaciones pendientes desde 2024 de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), con lo que se beneficiará a 1,980 productores y asegurados de todo el país.

De los beneficiarios, 1,641 están vinculados a créditos del Banco Agrícola y 339 corresponden a asociaciones de productores y al sector privado.

El desembolso permitirá atender a 734 productores de arroz, 181 de plátano y 23 de banano, además de otros 1,042 beneficiarios de los demás rubros agrícolas, del sector pecuario y de seguros de vida.

Desde 2017, la aseguradora acumula 1,047 millones de pesos en subsidios que dejó de recibir, situación que limitó su capacidad para pagar las indemnizaciones a tiempo, según explicó el gerente general de Agrodosa, José Fabelo.

La entrega de los recursos forma parte del proceso de relanzamiento de la aseguradora, encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, quien anunció que los pagos correspondientes a este primer desembolso comenzarán a partir de hoy.

El funcionario explicó que, desde que asumió el Ministerio de Agricultura, se propuso conocer la situación financiera de Agrodosa y adoptar las medidas necesarias para que la institución recuperara su capacidad de responder a los asegurados. Recordó que, a partir de 2024, la entidad atravesó una de sus etapas de mayor dificultad.

Las necesidades de la aseguradora fueron examinadas a principios de año en el Taller de Articulación del Sector Agropecuario, organizado junto con el Ministerio de la Presidencia.

El diagnóstico, realizado bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros, permitió identificar los compromisos financieros más urgentes. Tras conocer los resultados, el presidente Luis Abinader dispuso los recursos para iniciar los pagos.

"Una indemnización que llega a tiempo le permite al productor cumplir sus compromisos, preparar la tierra y comenzar de nuevo", expresó Espaillat Bencosme, quien recordó que, como productor de arroz, conoce el impacto que tiene la pérdida de una cosecha en la economía de las familias del campo.

Subsidios al seguro agropecuario en 2027

Como parte del relanzamiento, el ministro informó que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que cursa en el Congreso Nacional, contempla elevar a 465 millones de pesos la partida destinada al subsidio de las primas que comercializa Agrodosa.

Explicó que la medida busca corregir una insuficiencia presupuestaria que se arrastra desde la fundación de la aseguradora.

Espaillat Bencosme señaló que el Ministerio de Agricultura continuará trabajando con la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto para fortalecer la entidad.

También exhortó a los productores a asegurar a tiempo sus cultivos y actividades pecuarias para contar con respaldo ante tormentas, inundaciones o sequías.

Productores respaldan el pago de las indemnizaciones

Fabelo consideró que el desembolso de 300 millones de pesos representa un paso decisivo para reducir la deuda y ponerse al día con los productores. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Agricultura por el respaldo a lo que considera un relanzamiento de la aseguradora.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, y el representante de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Blas Martínez, saludaron la decisión del Gobierno y calificaron de trascendental la iniciativa de relanzar el seguro agropecuario e iniciar el pago de las indemnizaciones pendientes.

En el acto también participaron el secretario del Consejo General de Agrodosa, Juan Reyes Quiñones, y Fernando Durán, del Banco Agrícola.

Asistieron, además, el director general de Ganadería, Eric Rivero; el diputado por San Juan y presidente de la Comisión Permanente de Agricultura, Frank Ramírez, y el director general de Riesgos Agropecuarios (Digera), Juris Henríquez Disla.

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