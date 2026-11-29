Fachada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. ( CEDIDA POR EL INTEC )

Investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) desarrollaron una tecnología de recubrimiento de semillas que podría reducir la dependencia de fertilizantes convencionales y optimizar los costos de producción agrícola, tras obtener resultados favorables en el crecimiento de plantas de maíz con una menor cantidad de insumos biológicos.

La investigación, realizada por Esmeralda Acosta, José Campaña y Melvin Arias, del Laboratorio de Nanotecnología del Área de Ciencias Básicas y Ambientales del Intec, fue publicada en la revista científica internacional Rhizosphere, de la editorial Elsevier.

Mediante la combinación de microfibras biodegradables y hongos beneficiosos para las plantas, los científicos consiguieron duplicar el peso seco de las raíces del maíz, aumentar en un 73 % el peso fresco de sus hojas y en un 67 % el peso fresco de sus raíces respecto al tratamiento convencional con un biofertilizante en polvo.

Estos resultados fueron obtenidos utilizando aproximadamente 1,100 esporas de hongos por semilla, frente a las 2,363 empleadas en el tratamiento convencional, y registrando, además, una mayor colonización de las raíces por parte de estos microorganismos.

"Los hongos micorrízicos ayudan a las plantas a captar nutrientes del suelo, por lo que esta tecnología podría complementar la fertilización convencional y contribuir a reducir progresivamente su dependencia", explicaron los investigadores.

El recubrimiento está elaborado con alginato de calcio, un material biodegradable con capacidad para retener agua, en cuyas microfibras se incorporan esporas del hongo Rhizophagus irregularis, un microorganismo que establece una relación beneficiosa con las raíces de las plantas y favorece la absorción de nutrientes.

Durante las pruebas, las semillas recubiertas con microfibras también registraron un incremento superior al 200 % en su índice de vigor respecto a las semillas sin recubrimiento, mientras que las tasas de germinación superaron el 80 % en todos los tratamientos.

Potencial para reducir los costos de producción agrícola

La posibilidad de obtener mejores resultados con una menor cantidad de microorganismos abre una vía de investigación para optimizar el uso de agroinsumos y, eventualmente, reducir los gastos de los productores agrícolas dominicanos.

"Esto podría traducirse en un uso más eficiente de los inoculantes biológicos y, a futuro, contribuir a optimizar también el uso de insumos químicos, reduciendo los costos de producción", señalaron los investigadores.

Aunque los primeros ensayos se realizaron con semillas de maíz, la tecnología podría adaptarse a otros cultivos, como el arroz, las habichuelas y el cacao, previa validación experimental de su efectividad en cada especie.

Otra de las ventajas identificadas es que el proceso de fabricación de las microfibras, denominado hilado húmedo, no requiere equipos de alto voltaje y presenta potencial para su producción a escala industrial, aunque todavía no se ha establecido su costo de fabricación comercial.

De los laboratorios al campo

Tras completar los ensayos de 30 días en condiciones controladas de vivero, los investigadores se proponen evaluar el comportamiento de la tecnología en suelos no esterilizados y, posteriormente, en condiciones reales de cultivo.

Estas pruebas permitirán determinar su viabilidad agrícola y sentar las bases para una eventual transferencia tecnológica al sector productivo y su protección mediante mecanismos de propiedad intelectual.

La investigación fue financiada mediante el fondo interno del INTEC, como parte del proyecto "Materiales biohíbridos basados en nanofibras para la entrega de microorganismos de interés industrial".

Sobre el laboratorio Fundado en 2012, el Laboratorio de Nanotecnología del INTEC, adscrito al Área de Ciencias Básicas y Ambientales, desarrolla investigaciones en ciencias de los materiales con aplicaciones en la agricultura, la energía y el medioambiente.