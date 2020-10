$!Anuncian celebración de la Semana Dominicana en Estados Unidos

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) anunció la celebración de forma virtual de la vigésimo octava edición de la Semana Dominicana, un evento que sirve para estrechar lazos económicos y culturales entre los Estados Unidos el país.

Este año incluirá la participación del presidente Luis Abinader en el marco del “Forecast on Latin America and the Caribbean” (FOLAC), que se desarrollará dentro de la Semana Dominicana, y además en el Webcast Wilson Center.

Por primera vez, la Semana Dominicana, que promueve el clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre el país y Estados Unidos, se desarrollará online y tendrá una duración de dos semanas.

Entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre la delegación, integrada por empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos y autoridades, participará de una variedad de reuniones y eventos virtuales agendados desde AmchamDR Connect con representantes diplomáticos, funcionarios, empresarios locales y miembros de la diáspora dominicana en Washington, mientras que en la semana del 26 al 30 de octubre las actividades se concentrarán con personalidades e instituciones de Nueva York.

La agenda de la 28 edición de Semana Dominicana viene marcada por temas como la recuperación de la economía regional en el contexto de la nueva normalidad, los retos del turismo, la competitividad empresarial, innovación educativa, transformación digital y el reconocimiento a los aportes de la diáspora.

El presidente Abinader participará dentro de la conferencia anual FOLAC, que organiza la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés) y que se producirá en el marco de la Semana Dominicana. Además, estará el viernes 30 de octubre como orador invitado en el Webcast Wilson Center.

Semana Dominicana, iniciativa que lidera la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, juega un papel de gran relevancia al promover el mercado dominicano como destino de inversiones, comercio, y turismo y dar a conocer la oferta exportadora de bienes y servicios del país. El evento es un espacio para formular y canalizar esfuerzos tendentes a fortalecer el espíritu asociativo de los dominicanos.

Agenda SemDomUSA 2020

Semana Dominicana iniciará con la ceremonia de izamiento de bandera, a realizarse el lunes 19 de octubre de 7:30 a 8:15 de la mañana, en presencia de Roberto Herrera, presidente del Comité Organizador de Semana Dominicana; Ramón Ortega, presidente de AmchamDR, y Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores.

A las 9:00 de la mañana se efectuará el desayuno inaugural de SemDomUSA 2020, donde el presidente de Semana Dominicana ofrecerá unas palabras de bienvenida a la delegación que seguirá el evento de modo virtual. La agenda continuará con el conversatorio virtual “Hacia una estrategia nacional de competitividad”, a cargo de Peter Prazmowski y Darwin Caraballo, directores ejecutivos del Consejo Nacional de Competitividad y EDUCA, respectivamente.

Finalizará la jornada con la presentación de los resultados de las encuestas más recientes de la prestigiosa firma Gallup con atención especial a la República Dominicana, donde se evalúa el estado general de una sociedad mediante la medición y monitoreo continuo de docenas de métricas vitales para la salud y, en última instancia, para el crecimiento del PIB de calidad.

El jueves 22 de octubre tendrá lugar la disertación del presidente Luis Abinader participará dentro de la conferencia anual “Forecast on Latin America and the Caribbean” (FOLAC), que organiza la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés) y que se producirá en el marco de la Semana Dominicana. El viernes 23 se realizará un panel para abordar el tema de las Elecciones de los Estados Unidos y la visión de los partidos Republicano y Demócrata, a iniciarse a las 10:30 AM.

Mientras que las actividades que abarcarán la agenda de Nueva York iniciarán el lunes 26 de octubre con el conversatorio “Major League Baseball: Impacto en sus operaciones”, donde se discutirá el impacto de la pandemia en esa disciplina deportiva y se realizarán recomendaciones sobre el futuro del béisbol. Además, se lanzará la nueva campaña de turismo de la República Dominicana.

El miércoles 28 de octubre, la agenda de Semana Dominicana iniciará a las 3 de la tarde con la presentación interactiva junto a Visa sobre los avances en los pagos digitales y la economía “cashless”. Seguirá con el evento virtual “Transformación Digital con Citi”.

El viernes 30 de octubre será el día de cierre de Semana Dominicana e iniciará con el conversatorio: “Financial Technology: las Fintech en República Dominicana”, seguido de: “Visión económica para República Dominicana y la región, a cargo del Banco Mundial, el Webcast Wilson Center, que tendrá como orador principal al presidente Luis Abinader, y el reconocimiento a la diáspora dominicana en los Estados Unidos.