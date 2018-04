Anuncian vacaciones CTN Expoferia 2018

Calzada León afirmó que esta nueva versión de la feria estará dedicada a España, donde se presentarán atractivos de la Madre Patria. Además en ese contexto el honorable embajador de España en el país ,Alejandro Avellán García de Diego impartirá la conferencia: “España una potencia turística mundial”, donde se mostrarán diversas localidades y atractivos del destino, así como tambiénsusmarcas hoteleras en el país. La conferencia se desarrollará el viernes 18 a las 10:30 am en Roraima Space un nuevo espacio que ofrece exclusividad y confort en el centro comercial Sambil.

Vacaciones CTN, evento que ya es parte de la familia dominicana, contará con una extensa lista de expositores entre los que se encuentran: Hoteles todo incluido, hoteles boutique, parques temáticos y de aventuras, campamentos de verano, líneas áreas, agencias de viajes, líneas de cruceros, rent cars, proyectos inmobiliarios turísticos, empresas españolas que se unen por primera vez al evento así como una gran variedad de servicios especiales y artículos relacionados al mundo de las vacaciones.

La feria turística de vacaciones más importante del país contará, al igual que en años anteriores, con la participación de los clúster turísticos y asociaciones hoteleras. Cabe destacar que todas las ofertas presentes en Vacaciones CTN Expoferia 2018 tendrán disponibles los mejores y más atractivos planes de financiamiento de la mano del Banco Popular Dominicano y Banreservas además de todas las facilidades para tarjeta habientes de los sistemas de servicios de Cardnet y las principales tarjetas del mercado.

La feria será celebrada por 5to año consecutivo en Sambil, el centro comercial más grande de República Dominicana y el Caribe que cuenta con 2,200 parqueos y ofrece a los dominicanos frecuentes actividades de ocio para el disfrute de la familia completa, al igual que la mayor gama de ofertas comerciales.

Acerca de La Benéfica Española

Nació de corazones solidarios, con la misión de acoger a aquellos emigrantes que no tenían los recursos necesarios para vivir, o que no pudieran retornar a España al no tener familiares que los recibieran.

La Benéfica está a cargo de la eficiente y amorosa mano de las monjas pertenecientes a la Congregación de los Sagrados Corazones. Ellas cuidan a un grupo de envejecientes españoles y dominicanos, dándoles un espacio en el cual pasar sus años dorados de la manera más digna posible.

Novedades Vacaciones CTN Expoferia 2018

- Este año el espacio ferial contará con una réplica del afamado mercadito de San Miguel, además se realizarán degustaciones de vinos y tapas españolas.

-Se realizarán actividades especiales durante los tres días dentro de las que se destacan desfile de modas y bailes flamenco, muestra del folclor de España.

-Casa de España presentará la historia de sus 100 años de fundación y ofrecerá a sus socios y familiares novedosos descuentos en sus campamentos de verano.

-El Club de vacaciones, “Exclusive Travel Club” presentará ofertas exclusivas y de primer nivel durante el desarrollo de la feria.

- Con una muestra de los mejores vinos españoles Álvarez y Sánchez ofrecerá en su stand ofertas especiales de sus vinos durante los tres días y además ofrecerán la facilidad de entregar los productos directamente en casa una vez realizada la compra.

-Vacaciones CTN contará con un Lounge donde los adultos podrán interactuar y disfrutar de las mejores bebidas nacionales e internacionales a precios de feria, organizado por la importante cadena 4 Jacks & Bistro.

- El costo de admisión por día será de RD$100 para adultos y RD$50 para niños por día. Los brazaletes entregados serán de un color distinto cada día, y a través de estos los participantes tendrán descuentos, durante los tres días de feria, en los locales comerciales y área de comida del centro comercial.