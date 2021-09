$!Apagones afectan a residentes del Gran Santo Domingo y otras localidades

Las quejas de los usuarios por las interrupciones del servicio eléctrico, incluyendo en los denominados circuitos 24 horas, se han agudizado en los últimos días. Los cortes de suministro obedecen a varias causas, tanto de generación como de distribución, aunque estas últimas son las más predominantes.

“Esas interrupciones se deben a la mala calidad de redes y las conexiones ilegales de los usuarios que se niegan a regularizar su servicio. Además, hay muchos equipos viejos y en mala calidad en la instalación de redes”, explicó la vocera del Consejo Unificado de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), Raiza Lara.

Los cortes en el servicio energético de los últimos días de septiembre estarían siendo provocados también por causas internas de distribución, problemas en la transmisión, baja frecuencia y la gestión de demanda, de acuerdo a los registros del Organismo Coordinador (OC).

Además, un déficit en la generación eléctrica, causado por la indisponibilidad de varias centrales, entre ellas la planta dos de Punta Catalina, estaría incidiendo en los apagones que sufre una parte de la población.

De la energía no suministrada este martes, solo el 2.98 % obedeció un déficit en la generación, un 0.12 % a la transmisión y el 96.90 % a causa interna de distribución. Sin embargo, el día anterior, la energía no suministrada a raíz del déficit en la producción alcanzó el 54.79 %.

En circuitos eléctricos de los denominados 24 horas, en el Gran Santo Domingo, se están produciendo apagones, según denuncias recibidas por Diario Libre. Un ciudadano residente en Vista Hermosa, en Santo Domingo Este, reportó que, aunque esta semana ha mejorado bastante el servicio eléctrico, el fin de semana fue pésimo. Igual situación viven vecinos de Villa Carmen, quienes se quejaron por los cortes de suministro.

Lara afirmó que las interrupciones en el servicio eléctrico obedecen a averías o mantenimientos preventivos y programados.

“Ya no existen circuitos 24 horas, ya que tenemos energía suficiente para cubrir la demanda requerida. Eso era antes, cuando no había energía suficiente, ya todos tenemos energía 24 horas; no existen los apagones financieros”, explicó Lara.

Para el segundo trimestre de 2021 las tres EDE registraron 2,005,814 clientes en 24 horas, representando un aumento de un 5.9 % con relación a igual período de 2020, cuando la cifra era de 1,894,025, un incremento neto de 111,789, según las estadísticas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).

Producto de los prolongados apagones, los moradores del sector Los Prados, del municipio Higüey, provincia La Altagracia, protestaron este martes, denunciando que los apagones se han mantenido por varias semanas y están cansados de dirigirse a las oficinas de Edeeste para que les resuelva la situación.

“La gente no quiere pagar el servicio y debe entender que las EDE hacen su trabajo que es comprar, distribuir y cobrar la energía y la población tiene el deber y el compromiso de pagar y normalizar su servicio para que esto sea un compromiso de todos y podamos tener un sistema eficiente y sostenible. En Higüey las pérdidas están muy altas”, declaró la vocera del Consejo Unificado.

Informó que tienen casi terminada la licitación de compra de materiales para realizar un “gran” programa de mejora de redes, cables, conectores y todo lo necesario para mejorar el suministro.