La banca criolla, más global

La banca dominicana fue extranjera antes de ser dominicana. De hecho, la entidad más antigua en nuestro mercado es canadiense. Con esa historia, ¿Cuál es el futuro de la banca foránea en las finanzas dominicanas?

La reflexión viene a colación a raíz de la reciente adquisición del Progreso, el segundo banco comercial privado dominicano más antiguo, por el Scotiabank de Canadá, que se instaló en nuestras costas hace casi 100 años, allá en el 1920.

Antes del Scotia, el Citi, en aquella época llamado el First National City Bank of New York, fijó sus oficinas en Santo Domingo en 1917. El yanqui fue posteriormente adquirido (¿nacionalizado?) por el gobierno de Trujillo y así se concibió, en 1941, el Reservas, el coloso bancario más grande.

Citibank regresaría a tierras dominicanas en 1962 y, junto a otros grandes bancos internacionales, como Scotiabank, Royal Bank of Canada, Chase Manhattan, Bank of Boston y el Santander, dominaron buena parte del mercado bancario por muchos años hasta el “boom” de la banca criolla de los setentas y ochentas.

Aquellas sucursales foráneas fueron la escuela de banca para miles de dominicanos, muchos de los cuales hoy se mantienen en posiciones de liderazgo en las finanzas dominicanas, incluyendo al actual ministro de Hacienda, los gerentes generales del BHD León, APAP y el Caribe, entre muchos otros banqueros en funciones.

Sirvió esa banca de capital extranjero, también, para enlazarnos financieramente con el resto del mundo, en una época donde nuestra economía no era tan abierta como la actual y el mismo gobierno recurría a esos bancos para financiarse.