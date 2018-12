$!Arroceros dicen problema de agua no afecta a mayoría

Ante la advertencia que hizo el director general del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), de que no está garantizada el agua para la producción agropecuaria en 2019 y el llamado a los arroceros de que no hagan todas las inversiones de costumbre para que no tengan pérdidas por falta de agua, La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) dijo que es un poco tarde para esa recomendación porque ya hay una gran cantidad de arroz sembrado.

Pero de todos modos, el presidente de la Fenarroz, José Mauricio María Velázquez, manifestó que los productores del Cibao Central continuarán sus programas de siembra porque las presas que les suplen están llenas.

El dirigente del sector agrícola consideró que el anuncio del Indrhi no debe ser para aplicarse en todo el país.

“Aquí las presas están en condiciones normales, en el Cibao central, llámese Bajo Yuna, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, esas provincias producen alrededor del 70%”, dijo María Velázquez al referirse a la producción de arroz en esos lugares, donde entiende no habrá problemas de agua.

Así también el productor arrocero Oliveiro Espaillat manifestó que en lugar de racionalizar el agua en la zona del Cibao Central, los productores lo que necesitan es que le limpien los canales, que según dijo están muy descuidados en todo el país.

“Lo que queremos es que en vez de llenarnos de pesimismo, mejor cumpla con el deber de limpiar los canales de mojar, que es un deber del Indrhi”, afirmó.

En tanto que para el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), Eric Rivero, la advertencia del director del Indrhi es una preocupación importante para muchos sectores del país que dependen del agua de las presas para poder cultivar sus tierras.

“Esperamos que las lluvias puedan cambiar eso porque al corto plazo no hay soluciones o solamente que llueva, pero a largo plazo lo que debemos aspirar es a que el Estado dominicano se involucre nueva vez en la construcción de presas en todo el país, que hace ya muchos años que no se hace una”, indicó.

El productor del subsector ganadero resaltó que los ejemplos que se han tenido en los últimos años es que producto del cambio climático, las sequías son cada vez más prologadas.

En tal sentido, Rivero consideró que se deben asumir compromisos más a largo como es la construcción de presas.